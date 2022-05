Lanzan innovadora oferta de postgrados nivel directivo empresarial

Directivos empresariales suelen estar inmersos en la vorágine laboral y de viajes, esto provoca que con poca frecuencia logren estudiar postgrados. La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) lanza el doctorado de Dirección Empresarial y la maestría en administración de negocios (Master Business Administration) ‘dual degree’), que tiene doble titulación, son únicos en su tipo en todo México.

Los módulos, como parte del plan de estudios, se dividen en siete semanas y el modelo es híbrido y presencial, sincrónico y anacrónico para adaptarse a las necesidades de los líderes empresariales de hoy.

"Queremos que este programa sea dirigido para las personas que tienen a su cargo empresas": Hugo de la Rosa Foto: Especial

La estrategia es ‘team teaching’, un modelo de enseñanza-aprendizaje en equipo. Tanto la maestría como el doctorado se enriquecerán con el liderazgo de los hombres y mujeres de negocio, y viceversa, ellos con el bagaje de conocimientos de los académicos. El doctorado ‘DBA’ se cursa en dos años y medio, es de muy alto nivel porque los profesores que imparten las clases tienen más de 20 años como docentes, cuentan con doctorado y forman parte de las cien mejores universidades de negocios del mundo. La Universidad Autónoma de Guadalajara tiene convenio con distintas casas de estudio como la Thunderbird School of Global Management, la Arizona State University, y la Red CINTANA Education. En resumen, la oferta innovadora tiene como objetivo una formación y certificación de líderes a nivel internacional.

Se apuesta a un método de intervención, el participante trabajará a lo largo de su formación en un entregable final, un proyecto de transformación de su empresa, para ello contarán con la asesoría de profesores para la presentación de un trabajo final con resultados palpables.

La estrategia es ‘team teaching’, un modelo de enseñanza-aprendizaje en equipo Foto: Especial

Para promover la importancia de la profesionalización de líderes empresariales, la UAG invitó a Robert Grosse, académico en administración de negocios y director para Latinoamérica de la Escuela Thunderbird en Arizona; en conferencia sobre los retos que tiene México como potencia comercial expuso las adversidades que traen consigo la pandemia de COVID-19, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como también el impacto que sufren los mercados asiáticos.

Con respecto a los retos que tienen EUA y México en cuestión migratoria y también la eterna problemática del tráfico ilegal de armas que fortalece a grupos criminales mexicanos, Robert Grosse apuntó que a pesar de la tragedia que cubrió de luto a una escuela texana tras un tiroteo, no pasará la propuesta de reforma a la legislación de posesión de armas en el país norteamericano, por lo que la situación seguirá igual.

“No va a pasar porque hay demasiada resistencia en Estados Unidos, no es republicanos vs. demócratas, es el pueblo en general. Tenemos derechos de armas desde la Constitución de Estados Unidos y no va a cambiar. Puede ser que cuando haya otro desastre como en el colegio texano, podría cambiar, pero solo en la legislación en el estado de Texas, a nivel nacional no veo cambios en el futuro, al menos en los próximos cinco años”, dijo a esta casa editorial.