AforeWeb: 5 operaciones fáciles y rápidas para saber todo sobre tu AFORE desde el celular

Se acabaron los pretextos para que no atiendas tu Afore, especialmente porque esos recursos serán los que te ayuden cuando llegues a una edad en la que no puedas trabajar. Si no sabes nada sobre tu ahorro para el retiro, la Consar lanzó su nuevo sitio de internet AforeWeb, el cual también puedes consultar desde tu celular, y tendrás oportunidad de realizar cinco operaciones básicas que beneficiarán para tu futuro.

Para empezar, debes saber que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) habilitó este sitio web con el objetivo de agilizar los trámites, además de brindar una respuesta rápida a los usuarios, por lo que ahora se podrá consultar todo lo referente al Afore desde cualquier lugar.

Así puedes usar el nuevo portal AforeWeb

Te recomendamos que descargues en tu celular la aplicación AforeMóvil, a través del cual podrás acceder a todos los servicios que ofrece AforeWeb, si no cuentas con la app, tendrás que generar un usuario, en donde debes colocar todos tus datos personales y generar una contraseña, sólo procura no olvidarla, porque será muy importante para los procedimientos que necesitas llevar a cabo.

Si no cuentas con tu usuario, te enseñamos cómo lo puedes generar, sólo necesitas lo siguiente:

Ten a la mano tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Un correo electrónico, en el que llegarán todas las notificaciones y comprobantes.

Número de celular.

Todos los servicios de tu cuenta Afore deberán ser validados con la identidad, por lo que será a través de un video y la captura de tu identificación oficial.

Conoce en cuál Afore estás inscrito, sólo sigue estas recomendaciones. Foto: Archivo

Estas 5 operaciones fáciles puedes realizar en AforeWeb

Ahora que ya cuentas con un usuario, te recomendamos que explores estas cinco operaciones que son básicas si quieres entender más sobre tu Afore.

Como ya lo comentamos anteriormente, este tipo de operaciones las puedes llevar a cabo en la página web directamente o a través de la aplicación para el celular.

Localiza tu Afore : Los trabajadores podrán consultar la Afore que administra sus recursos ingresando solamente su CURP o NSS y correo electrónico.

: Los trabajadores podrán consultar la Afore que administra sus recursos ingresando solamente su CURP o NSS y correo electrónico. AFORE Token : Es un mecanismo que permite autorizar operaciones de manera segura relacionadas con la Cuenta Individual que se realicen a través del portal AforeWeb. Para ello, el usuario deberá generarlo en la pantalla inicial de su app AforeMóvil y tomarse una selfie para validar su identidad, con lo que se generará un código, el cual deberá ser capturado en AforeWeb para autorizar operaciones de su cuenta Afore.

: Es un mecanismo que permite autorizar operaciones de manera segura relacionadas con la Cuenta Individual que se realicen a través del portal AforeWeb. Para ello, el usuario deberá generarlo en la pantalla inicial de su app AforeMóvil y tomarse una selfie para validar su identidad, con lo que se generará un código, el cual deberá ser capturado en AforeWeb para autorizar operaciones de su cuenta Afore. Ahorro Voluntario a múltiples cuentas Afore : A través del servicio de códigos de referencia, podrás utilizar una tarjeta de débito o Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) para realizar aportaciones voluntarias a tu Afore o a la de algún familiar.

: A través del servicio de códigos de referencia, podrás utilizar una tarjeta de débito o Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) para realizar aportaciones voluntarias a tu Afore o a la de algún familiar. Generación de citas : Los trabajadores podrán agendar una visita a las oficinas de atención al público de su Afore, para realizar trámites relacionados con su Cuenta Individual.

: Los trabajadores podrán agendar una visita a las oficinas de atención al público de su Afore, para realizar trámites relacionados con su Cuenta Individual. Número de Identificación Personal (NIP): Es una nueva forma de autorizar operaciones relacionadas con la Cuenta Individual de manera segura en AforeWeb. Para obtenerlo, los usuarios tendrán que asistir a la sucursal de su Afore y, posteriormente, activarlo por única ocasión en el portal de internet AforeWeb.

