SAT: ¿Tengo que pagar impuestos por los depósitos bancarios de amigos y familiares?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha vuelto el miedo más grande de muchas personas, pues anualmente se tiene que hacer la declaración de impuestos y muchos tienen pavor de que les salga saldo negativo; una de las duas que quita mucho el sueño respecto a ese tema es: ¿tendré que pagar impuestos por los depósitos que me hagan amigos y familiares? Hoy te lo explicamos.

De acuerdo al 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), la autoridad sí puede cobrar impuestos por préstamos, donativos y premios obtenidos durante el año fiscal, pero no pierdas la cabeza, eso será sólo si rebasaron los 600 mil pesos. Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente precisó recientemente que los depósitos para manutención y atención médica no deben ser considerados como ingresos y por lo tanto no se deben gravar.

Hubo mucha confusión

En una entrada de su blog, el mismo SAT aclaró también un punto importante sobre las transferencias en efectivo: “Es falso que el SAT busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo, tandas o préstamos personales no se les vigilará, ni cobrará algún tipo de impuesto”.

La confusión anterior se generó a raíz de la propuesta que hizo Hacienda de incluir en el Paquete Económico 2022 que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anualmente, como se maneja actualmente. La única manera en que esos montos sean vigilados es si se enfrenta un proceso de auditoría, para detectar incongruencias entre ingresos y gastos, pero eso sólo si se es señalado de defraudación fiscal.

