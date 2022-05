Error humano en BBVA México: Banco ofrece un café o apoyo económico por cargos duplicados

BBVA México tiene un registro de 200 mil cuentas afectadas por saldos negativo de 700 peso en promedio, derivado del “error humano” que permitió la liberación de recursos de compras la realizadas por los clientes entre los días 27, 28 y/o 29 de abril, de acuerdo con BBVA México.

Para estos afectados, el banco ofreció un apoyo económico sin costo, para lo cual verá en cada caso el esquema para que en un plazo de hasta tres meses se pueda regularizar la cuenta sin cobro de intereses o penalizaciones, o, en su caso, un café.

En tanto que, así como lo ha venido haciendo durante esta semana, a través de su cuenta oficial de Twitter, BBVA México informó:

Estimado cliente BBVA: Si realizaste compras con tu tarjeta de crédito los días 27, 29 y/o 29 de abril, por error no retiramos de tu cuenta el dinero correspondiente a dichas compras. Sabemos que esto generó confusión y pudiste haber utilizado el dinero al verlo disponible en tu cuenta. Hace unos días hicimos el cargo correspondiente a esas compras, lo que pudo hacer provocad que tu cuenta quedara con un saldo negativo. Con el fin de ayudar, pondremos a tu disposición un apoyo sin costo para ti. Si no lo requieres, permítenos al menos invitarte un café. En los siguientes días recibirás comunicación de nuestra parte para poder hacer uso del apoyo o tomarte un café. Te ofrecemos una disculpa por el inconveniente y agradecemos de nuevo tu preferencia. BBVA

Sin embargo, hasta el momento el banco no ha informado cómo procederá con los cargos duplicados, queja que sigue manifestándose en la red social que ha tomado el banco como parte de su estrategia de comunicación con sus clientes.

Los mensajes que siguen recibiendo los clientes a este reclamo es: “Hola (nombre del quejoso), buenos días. Te atiende Carolina. Nos encontramos dispuestos a apoyarte, sin embargo, es importante te comuniques a nuestra Línea BBVA al 55 5226 2663. Adicional, nuestra página se encuentra verificada con palomita azul.

Foto: Especial

De hecho, hay clientes que se quejan de que también han sufrido de un doble recargo de compras hechas a principios del mes de abril y no solo por los días que hace referencia el banco.

No obstante, este nuevo anuncio ha generado diversas reacciones como: “¡¿Un café?! ¡¿UN CAFÉ?! ¡¡No se vayan a quedar pobres eh!!”. A quien otros usuarios contestan: ¿Quieres algo más por gastarte algo que no es tuyo? o ¿Los premian por gastarse algo que no era de ellos?

Otro más “Los errores ocurren, ese no fue el problema, la bronca es que básicamente hicieron todo por sus pistolas retiraron de nuestras cuentas sin previo aviso de cómo nos iba a afectar con nuestros saldos y las consecuencias que tuvimos los usuarios y seguimos viviendo”.

Así como: “Pues en mi caso no me gaste el dinero que depositaron, pero después lo descontaron, pero fue una cantidad mayor y ese es el problema de muchos, que por su error nos están cobrando demás”.

@BBVARe_mx @BBVA_Mex como que en muy poco tiempo han tenido TANTOS errores, como este y los pasados de no poder entrar a la app, no poder hacer pagos, no poder transferir ni retirar. Son tantos en tan poco tiempo que ya no me dan confianza como banco @Banxico.

Cabe mencionar que los comentarios, a diferencia del lunes y martes pasado, son tanto en contra como a favor del banco, además de la entrada de otros bancos a la conversación por invitación del cliente de BBVA México.

“@ScotiabankMX hola!! tengo dos nominas en este banco (@BBAV_Mex), ¿qué ofreces que este banco no?”

A lo que de inmediato contestó el banco referido:

“@Scotiabank Con gusto Luis! Te invitamos a conocer lo que nuestras cuentas de Nómina tienen para ti aquí http://ms.spr.ly/6017bzJWt Estamos a tus órdenes, selecciona la que mejor se acople a tus necesidades. Te esperamos. =D”

Este problema se suscitó el lunes 9 de mayo cuando a través de redes sociales de clientes, especialmente Twitter, empezaron a mencionar sobre que el banco les estaba regalando dinero, para que luego más tarde BBVA México informó que “por un error humano” algunas operaciones de compras realizadas en días pasados con tarjetas de débito no habían sido cargadas a las respectivas cuentas y dichos montos se reflejaron erróneamente como saldos disponibles.

Para el martes los problemas continuaron pues de dinero extra en cuentas de depósitos de algunos clientes, paso a duplicación de cargos.

Ello, a pesar de que el banco subió en su cuenta oficial de Twitter que: “en las últimas horas, el registro de todas esas compras realizadas por nuestros clientes ya se ha hecho de manera correcta”. Además de reiterar sus disculpas por las confusiones causadas con los saldos de las cuentas de algunos clientes.

Los afectados continúan llamando a actuar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CBNV), que es el ente regulador.

dhfm

