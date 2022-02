Crecimiento económico de 5% sólo se alcanzará con una política industrial, considera la Concamin

José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), afirmó que es indispensable la confianza empresarial para tener el crecimiento económico de 5 por ciento, planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, hace falta una política industrial para llegar a ese objetivo.

En entrevista para Heraldo Media Group en “Noticias de la mañana” con Mario Maldonado, detalló que es necesario que se impulsen proyectos de infraestructura, inversión pública y colaboración del gobierno federal con los empresarios, pero "también necesitamos la participación de la banca de desarrollo y que haya un combate frontal a la informalidad, porque eso termina impactando en la economía".

Por otro lado, contrastó las cifras con las que se cerró el 2021, ya que el comercio tuvo un descenso de 2.6 por ciento y también el sector de manufactura, que fueron las dos áreas más perjudicadas en la economía.

"No quiero ser negativo, quiero creer que llegaremos a un 8 por ciento de crecimiento, pero las condiciones no nos están ayudando y Citibanamex dio un anuncio, en el que aseveró que no cree que se crezca a más del 2.8 por ciento y en 2023 de 2.2 por ciento", señaló.