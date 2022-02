Conflicto en Ucrania amenaza la inflación: Idic

El alza en los precios del crudo, como resultado del conflicto en Ucrania, va a ejercer una mayor presión en los niveles inflacionarias, así lo indicó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).



“La fase de expansión de inflación no ha terminado, hoy con lo que está ocurriendo en Ucrania, que está impulsando los precios del petróleo aún más, podemos pensar que lo que ha crecido la inflación en los últimos años podría crecer más”, indicó el especialista.



El economista explicó que en el último año y medio la inflación ha crecido 150 por ciento, pero podría crecer más, lo cual plantea el escenario de una permanencia de tasas inflacionarias altas.



“Si las presiones en precios de los commodities y materias primas se mantienen, la presión inflacionaria no se va a detener y se va a requerir una política monetaria restrictiva como no ha habido en varios años”, advirtió.



Durante el desarrollo del panel Diálogos para el Desarrollo, De la Cruz indicó que actualmente la inflación en México se ubica en 7.07 por ciento, en donde la parte subyacente la cual sigue en niveles muy altos, por lo que, desde el Idic estiman que la inflación en general va a estar arriba de 5 por ciento al cierre de año.



El representante del organismo dijo que es muy importante reactivar la inversión tanto pública como privada, para detonar el crecimiento del país.



De acuerdo con el Idic la economía de México tendría un crecimiento de 1.5 por ciento durante este año, además de que en el primer semestre abticipan una desaceleración en la actividad industrial.

