Raquel Buenrostro: "La falta de disposición es lo que ha provocado salida de personal"

La falta de disposición de trabajar de manera coordinada y tomar de manera colegiada decisiones, es lo que ha provocada la salida de personal de la Secretaría de Economía, aseveró Raquel Buenrostro, titular de dicha dependencia.

Ello, luego de que a dos semanas de haber asumido la titularidad salieron cuatro directores generales, un jefe de unidad y un titular de oficina dejaron la dependencia, algunos de los cuales estaban relacionados con las negociaciones que enfrenta México por su sector energético con Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con fuentes de la dependencia federal.

Al ser cuestionada por algunos senadores sobre la salida de personal altamente calificado de la Secretaria de Economía, Raquel

Buenrostro refirió que algunos de los cambios que se han dado es porque la gente no estaba acostumbrada a colegiar las decisiones, a pesar de que nadie es experto de todo.

“Se necesita tener el conocimiento del especialista, del que vive día a día con una labor, con una actividad económica, porque si sería muy soberbio que cualquier servidor público que pensara que él lo conoce y lo sabe todo.

“Los cambios fue de gente que no tenía la disposición de colegiar las decisiones, que pensaba que ese lugar nada más era para que ellos decidieran que era lo más conveniente para todos los mexicanos sin tener que preguntarle absolutamente a nadie”, refirió durante su comparecencia ante el Senado de la República.

Si bien, aseveró que eso está cambiándose, la parte experta, la que arrastra el lápiz, es decir, la parte técnica que está altamente especializado no se ha tocado y quienes son aquellos que pertenecen a la Consejería Jurídica Internacional.

Reiteró que solo se cambió liderazgos, porque se faltó una coordinación y porque se subestimó a los distintos actores que tienen que participar, en este caso, en las consultas con Estados Unidos y Canadá, sobre la política energética, como en las respuestas a dos cuestionarios que tenían que contestarte como parte de las consultas.

Coordinación en el interior del ejecutivo

De hecho, reveló, que estando en la Secretaría de Economía lo que se observó es que se tenía que resolver de manera imperiosa la coordinación en el interior del ejecutivo, porque resultaba que economía no citaba o no pedía toda la información al sector energético.

Ello, comentó, porque a veces se quieren dar respuestas estrictamente de carácter jurídico y estos son acuerdos comerciales en los que se tienen que llegar a buen puerto.

“Ahorita se están tomando otro tipo de directrices con el afán de tener esta coordinación y hacer sinergias con lo que tenemos enfrente, que es el sector energético, electrónico, incluyendo semiconductores, y toda la parte de transición energética, incluyendo el litio y la electromovilidad”, manifestó.

Así que, apuntó, se retomó toda la coordinación al interior del ejecutivo, con todas las áreas del sector energético, de tal manera que se puedan contestar los dos cuestionarios enviados a México, que a decir de Estados Unidos y Canadá no estaban del todo contestados, así como un tercer cuestionario que fue entregado ya en este nuevo periodo en la dependencia.

Recordó que las consultas del T-MEC iniciaron el 20 de julio pasado cuando Estados Unidos hace por primera vez una solicitud para hacer alguna consulta sobre materia energética.

Detalló que el procedimiento es: se presenta primero una solicitud de consultas sobre algunas dudas, el otro país acepta y se dan inicio a estas; el país solicitante entrega una lista de preguntas, en este caso por parte de Estados Unidos y Canadá.

México recibe y contesta estas preguntas; las contrapartes analizaron las respuestas y ve sí son satisfactorias o no, se hizo una segunda ronda de preguntas a las que se les dieron respuestas, y con estas Estados Unidos y Canadá decidieron que no eran satisfactorio en ese momento y no dieron por concluida la primera interlocución, terminando el 3 de octubre.

No obstante, derivado de la resiliencia a los cambios en la Secretaria por parte de Estados Unidos y Canadá, se acordó revisar nuevamente las listas enviadas y una tercera.

Destacó que hay un interés claro tanto de Estados Unidos como de Canadá de llegar a una resolución pronta, porque en la medida de que haya entendimiento de cómo funciona y se aplica la ley energética mexicana, va a hacer importante porque se destrabaran muchas decisiones para que llegue la inversión a México.

