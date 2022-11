Antonio Arranz: con la pandemia, las compañías han tenido que transformarse

Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, aseguró que, con la pandemia de Covid-19, las compañías en todo el mundo han cambiado los procesos en sus cadenas de suministro y puso de ejemplo el e-commerce.

“Hemos visto cómo las compañías han tenido que transformarse”, expresó en entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocio de El Heraldo Media Group.

Explicó que las empresas han tenido que aprender a hacer el e-commerce y anotó que, aunque en México todavía no está afianzado, en el mundo ya es una realidad. “Si no cerramos el campo de reconocimiento, no vamos a competir”, advirtió.

Todo esto lo explica en “Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles”, el cual brinda un panorama actualizado de las cadenas de suministro y la evolución del sector logístico. El texto será presentado el 9 de noviembre, pero ya se puede encontrar en librerías, así como en tiendas en línea.

El CEO presenta su libro “Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles” (Foto: Especial)

Sobre el libro

Como CEO de una de las empresas líderes de logística y supply chain a nivel internacional, Arranz comparte su experiencia en el sector y brinda una guía para entender de manera simple y coloquial la columna vertebral de una empresa, cómo se relacionan las empresas entre sí para conformar la red de comercio mundial y el camino a seguir para conectar sus operaciones de manera eficiente y así cumplir la promesa de venta del cliente.

La primera parte muestra la evolución de la logística a la cadena de suministro, a partir de un recorrido por su pasado, su presente y su futuro próximo, así como el impacto que han propiciado a lo largo de la historia tanto al interior de las empresas como en la economía. La segunda, más práctica, ayudará a visibilizar, desarrollar, diagnosticar y optimizar la cadena de suministro de la empresa para que el lector cuente con una imagen lo más precisa posible que permita afrontar los retos del día a día y los que mañana se te pongan enfrente.

Este es un libro de aplicación inmediata que ofrece una serie de herramientas, metodologías, procesos e insights que puedes adaptar a las necesidades de tu empresa y sobre los que puedes apoyarte para la toma de decisiones.

