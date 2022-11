FMI pide destinar 0.5% del PIB mundial para combatir el cambio climático

Kristalina Georgieva directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró “Si no actuamos ahora, la devastación y la destrucción del cambio climático y la amenaza a nuestra propia existencia, sólo empeorará”.

En el análisis titulado “Volviendo al camino del cero emisiones: Tres prioridades críticas para la COP27”, reveló que es urgente revertir los efectos devastadores del calentamiento global y propuso, destinar el 0.5 por ciento del PIB mundial para “limpiar la tecnología y evitar inversiones innecesarias en combustibles fósiles”.

Además, demandó un mayor financiamiento climático “las economías avanzadas deben cumplir o superar la promesa de dar 100 mil millones en financiamiento climático para los países en desarrollo, sobre todo por razones de equidad”.

Incluso dijo que el FMI reconoce la importancia crítica de la transformación verde, y por ello aseguró que junto con el Banco Mundial, la OCDE, Network for Greening the Financial System, y otros “ya estamos incorporando consideraciones climáticas en todos los aspectos de nuestro trabajo”.

Buscan atender este problema de raíz

El FMI dijo Kristalina Georgieva tiene como primera herramienta de financiación a largo plazo, el programa la Resiliencia y Sustainability Trust, la cual tiene más de 40 mil millones en compromisos de financiamiento, junto con tres acuerdos a nivel de personal con Barbados, Costa Rica y Ruanda.

Georgieva advirtió que “solo este año hemos visto los efectos cada vez más devastadores del cambio climático: tragedia y agitación económica con tifones en Bangladesh, inundaciones sin precedentes en Pakistán, olas de calor en Europa, incendios forestales en América del Norte, ríos secos en China y sequías en África. Esto solo empeorará si no actuamos”.

Alertó que los científicos predicen desastres aún más devastadores “la alteración a largo plazo de los patrones climáticos que destruiría vidas y medios de subsistencia y cambiaría sociedades” y agravaría las migraciones masivas.

“Si actuamos ahora, no solo podemos evitar lo peor, sino que también podemos elegir un futuro mejor. Bien hecha, la transformación verde generará un planeta más limpio, con menos contaminación, economías más resilientes y personas más sanas” apuntó.

