Claus Von Wobeser sobre la renuncia de Tatiana Clouthier: “Viene en un momento muy delicado”

Claus Von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México, habló sobre la sorprendente e inesperada renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía.

“Viene en un momento muy delicado la renuncia”, explicó en entrevista con Mario Maldonado en el programa Bitácora de Negocio de El Heraldo Media Group.

Recordó que esto se da en el marco de la consultas de Estados Unidos y Canadá contra la reforma energética de México. Sin embargo, aseguró que también es una buena oportunidad para que el gobierno elija un perfil “que tenga claridad en las relaciones comerciales” con nuestro vecino del norte.

Reiteró que esta nueva persona debe tener en claro que hay que conservar una relación buena con nuestro principal socio comercial. Aseguró que el mundo mira a México como una alternativa para entrar a los Estados Unidos en inversiones y que esto significaría una gran oportunidad para el país.

“Ven una gran oportunidad de invertir en México, siempre y cuando el gobierno respete la reglas de este tratado (T-MEC) y de otras partes del mundo”, aseveró.

AMLO informó que recibió un escrito de Clouthier "en donde me comunica que desea retirarse del gobierno no de la lucha" (Foto: Cuartoscuro)

Tatiana Clouthier renuncia a la SE

Tatiana Clouthier anunció en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que dejará de ser la titular de la Secretaría de Economía. El mandatario informó que recibió un escrito de Tatiana Clouthier "en donde me comunica que desea retirarse del gobierno no de la lucha".

“Respetamos su decisión. Insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía”, externó el tabasqueño.

En su intervención, la aún funcionaria federal agradeció la “gran oportunidad que me has dado (AMLO) de poder caminar contigo en favor de la 4T. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada para jugar en la Ligas Mayores”, agregó.

“Uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que la otra. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo", indicó.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo señaló que para este viernes presentarán a la o el nuevo titular de la Secretaría de Economía, y aseguró que el motivo de la dimisión de la secretaria fue por "motivos personales", aunque no lo mencionó Clouthier.

En lo que va del gobierno de López Obrador, es la segunda vez que la Secretaría de Economía cambia de titular, ya que Graciela Márquez Colín estuvo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, para que Clouthier asumiera el cargo el 4 de enero de 2021.

