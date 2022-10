Marcelo Ebrard: Por renuncia de Clouthier no se “entorpecerán” avances en consultas de EU y Canadá a México

El canciller Marcelo Ebrard aseguró este jueves que tras la renuncia de Tatiana Clouthier a ser secretaria de Economía no se entorpecerán los avances en las consultas que Estados Unidos y Canadá hicieron sobre la política energética de México bajo el T-MEC, e incluso confió que no habrá necesidad de llegar al escenario de paneles internacionales para resolver controversias porque lograrán acuerdos.

Y es que la Secretaría de Economía (SE) junto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) son las encargadas de atender las dudas de los gobiernos canadienses y estadounidense en las consultas.

“No, no tienen porque ponerse en riesgo. Las pláticas continuarán y bueno vamos a esperar a que el señor presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la Secretaría, pero no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones porque, bueno, hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y de la propia cancillería y eso no va a suceder. Ahora con la nueva o el nuevo titular, pues simplemente lo que haremos es actualizarle y seguir adelante”, dijo.

Aseguró que la renuncia de Tatiana Clouthier no ponen en riesgo a México. Foto: Especial

El encargado de la política exterior de México confió que no llegarán a paneles internacionales para resolver sus diferencias con Canada´ y Estados Unidos, países que acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar preferencia a la CFE y a Pemex socavando a sus empresas, violando así el acuerdo comercial entre las tres naciones.

-¿Van a haber acuerdos? -se le preguntó-

“Yo supondría que sí. En todos los casos donde hay procesos de diálogo, de esta naturaleza, el incentivo que tienes a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, México ha planteado lo de las reglas de origen respecto a la industria automotriz. Hay otros temas que se pueden plantear. Entonces ese tema de paneles en realidad es un incentivo para que llegues a un acuerdo previo. Yo supondría que si podemos llegar a un acuerdo. Gracias”, concluyó.

Sigue leyendo:

Gobierno alista segunda demanda contra EU por armas, revela Ebrard

Marcelo Ebrard: "México apelará falló contra de empresas fabricantes de armas de Estados Unidos"

Marcelo Ebrard reconoce que México debe reducir desigualdad, inseguridad y garantizar salud y educación