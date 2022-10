En el sistema del ahorro para el retiro, las mujeres se encuentran en desventaja

Cuando se habla del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), los temas principales son la falta de conocimiento por parte de los mexicanos sobre éste, la necesidad de aumentar las aportaciones voluntarias y el entender los rendimientos que dan las afores sobre el ahorro.

Pocos son aquellos que ven como uno de los temas importantes a considerar es la situación de la mujer en el SAR, quienes se encuentran en desventaja respecto a los hombres dentro del sistema de pensiones actual, apuntó Moisés Pérez Peñaloza, Head of Retirement and Financial Well-being en AON para LATAM.

“El tema de la jubilación femenina es mucho más compleja que la masculina”, destacó.

A decir el experto, en el esquema actual del SAR no se considera que la situación de la mujer en la vida laboral es muy diferente a la de los hombres, empezando por que ganas menos en promedio, por lo que los ahorros para su retiro también son menores en promedio respecto al de los hombres.

También cotizan menos semanas derivado de la maternidad, son más longevas y su costo de vida y de salud es más alto respecto al de los hombres, por comentar lo más evidente, subrayó.

De ahí que, en el caso de las mujeres se requiere una consideración particular, de análisis y de mayor prevención, como es el caso de Argentina en donde se dará un bono a aquellas mujeres que tuvieron hijos, para reconocer el tiempo que dejaron de cotizar en la seguridad social por haber sido mamás.

“En el caso femenino, en las que son mamás pasa eso, como dejan de trabajar dejan de cotizar entonces su nivel de cotización es baja y es uno de los componente importante al momento de tener su pensión”, subrayó.

Para Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), refirió que después de la oportunidad de la reforma al SAR que se hizo en diciembre de 2020 en donde se trató de recuperar las semanas de cotización de las mujeres que dejan de trabajar, hoy pueden venir los cambios del mercado laboral.

Cambios como el que las mujeres tengan en su empleo una mayor flexibilidad en el tiempo para atender cosas de los hijos, alguna enfermedad, entre otras cuestiones familiares o personales, pero de manera equitativa, de tal manera que los hombres también puedan atender dichas cuestiones y no solo la mujer.

Esto ayudaría a que las mujeres no tengan que hacer una pausa o salirse de la fuerza laboral y no perder semanas de cotización, de tal manera que al final no se tradujera en pensiones más bajas.

Considerando también que las mujeres son más longevas que los hombres, se debiera también contar con un mecanismo que permitiera la entrega de un bono, que le permita, por un lado, compensar la pérdida de semanas cotizadas, y por el otro, que cubra esta parte de pensiones más bajas por menor salario y les permita hacer frente a su longevidad.

Otro punto que también afecta la pensión de las mujeres es que justo por estas cuestiones personales es que muchas se dedican al autoempleo, dejándola fuera de una seguridad social.

Bernardo González urgió realizar las cambios en las condicione laborales en este momento, porque mientras más tiempo pasa, este se traduce en menor ahorro y rendimientos, con un costo que puede ser un problema hacia adelante.

“Se debe buscar vivir lo mejor que se pueda al llegar al término de la vida laboral, porque son muchos años, con costos elevados y pocos ahorros”: Moisés Pérez Peñaloza, Head of Retirement and Financial Well-being en AON para LATAM

“Si hay diferencia de perspectiva entre mujeres y hombres y hasta que no haya modificaciones a las condiciones laborales para que el piso esté más parejo y se tenga un bono que responda a la longevidad, seguirán las diferencias, de la urgencia de atenderlo”: Bernardo González Rosas, presidente de la Amafore

Tres mil diferentes esquemas de retiro estiman que existe en México

34.31 semanas menos en promedio cotizan las mujeres

78 por ciento del trabajo no remunerado lo realiza las mujeres

30.6 por ciento de mujeres de 18 a 70 años tiene cuenta para el retiro o afore

48.7 por ciento de hombres de 18 a 70 años tiene cuenta para el retiro o afore

5.4 por ciento de mujeres de 18 a 70 años hace aportaciones voluntarias

En un sistema de pensiones ideal:

Equidad en tiempos para mujeres y hombres por igual para atender cuestiones del hogar, incluyendo el cuidado del recién nacido.

El reconocimiento de que las mujeres son más longevas.

Que las pensiones contributivas de las mujeres tengan un sobre ahorro o bono.

Poder hacer una pausa laboral que permita respetar las semanas de cotización.

Las mujeres se ven obligadas al autoempleo ante falta de flexibilidad laboral. Debe hombres tener incapacidad paternal e involucrarse en el cuidado del bebe. La inequidad salarial también juega en contra de la pensión de las mujeres. Debiera México considerar el bono por maternidad existente en Argentina.. Necesarios cambios laborales que pongan un piso parejo para las mujeres.

