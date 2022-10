Hasta 300 mil a quien tenga este billete de 20 pesos conmemorativo con esta letra

La numismática se encarga de estudiar las diversas piezas de monedas y billetes, pero además se dedica al estudio de los ejemplares y el pago por estos a partir de sus características únicas como son el año de lanzamiento, el peso, el material o algún detalle que hace diferente a la pieza del resto.

Es importante recordar que existen diversos sitios especializados en el comercio de moneda y papel moneda; algunos de ellos son “La casa de subastas”, “El mundo de la moneda” o el espacio virtual “Todocolección”, entre otros. También puedes encontrar y ofrecer tus monedas en páginas como “Milanuncios”, “eBay”, o “Ebid”, sin embargo una de las plataformas más comunes en México es Mercado Libre.

Actualmente llamó la atención de los usuarios de Mercado Libre un billete de 20 pesos, ejemplar que se oferta en 300 mil pesos, el cual se puso en circulación el 6 de mayo de 2020, mismo que corresponde a la serie AA10, y se trata de un billete sin circular, vale la pena destacar que el vendedor especificó que no tiene certificado de no circulación; sin embargo, aseguró que el ejemplar se encuentra en perfecto condiciones pero con un detalle importante.

“Billete de 20 pesos serie AA10… Sin circular (UNC). El billete es nuevo, sin daños de manipulación como dobleces o pliegues. Los billetes sin circular, especialmente cuanto más antiguos, son escasos. No tienen pliegues, no están gastados, no tienen manchas… Y su estado y escasez los hace más valiosos que un billete usado”, se lee en la descripción del vendedor.