Si los Reyes Magos te depositaron de la cuenta de tus tíos, el SAT va sobre ti

Gran polémica se ha generado en torno al pago de impuestos y el registro de los jóvenes mayores de 18 años ante el SAT luego de que como parte de la Miscelánea Fiscal 2022 se estipula que todos los mayores de edad en México tienen la obligación de registrarse ante el órgano hacendario.

Justamente ante la incertidumbre que esta medida ha generado entre la población; el SAT, informó que no habrá sanciones para los jóvenes que no tramiten su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México, Juan Carlos Bojorges, explicó en qué casos sí y en cuáles no los jóvenes serán sancionados, así como los ingresos por lo que sí tendrán que pagar impuestos.

En este sentido Juan Carlos Bojorges explicó que debido a esta disposición no solamente los jóvenes que cumplen 18 tendrán que registrarse ante el SAT, sino que también todos los mayores de edad que no se hayan registrado estarán obligados a hacerlo.

En el caso del pago de impuesto y los ingresos de los jóvenes; el presidente del Colegio de Contadores, detalló que si el dinero que perciban es otorgado por padres, abuelos o parte de un apoyo social; en todos esos casos estarán exentos del pago de contribuciones.

Sin embargo, si el dinero es otorgado por otros familiares no directos, como serían los tíos, o si el joven ya trabaja y recibe un ingreso; en estos casos si se tendrá que declarar y pagar los impuestos correspondientes.

¿Qué pasará si un joven no se registra ante el SAT?

Cuestionado sobre qué sucederá si un joven no se registra ante la autoridad hacendaria; Juan Carlos Bojorges, reiteró que no hay sanciones mientras no se reciban ingresos, por lo que si un joven que no tenga un sueldo fijo no se registra en el SAT, no se le perseguirá o se le sancionará.

En caso contrario de que el joven reciba un salario y no se registre en ese caso la ley estipula multas y sanciones; asimismo los recursos obtenidos de becas y apoyos sociales, también estarán exentos del pago de impuestos

SSB

