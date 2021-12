RFC a mayores de 18 años, ¿apoyo para los jóvenes o control en exceso?

La nueva y controversial Miscelánea Fiscal para el 2022 plantea muchas iniciativas de importancia para el rumbo de nuestro país. Entre estas iniciativas hay una que se ha vuelto de las más discutidas, criticadas y analizadas por los ciudadanos y expertos en la materia. Esta iniciativa es la que se plantea en el Artículo 27 de esta Miscelánea la cual estipula que los jóvenes mayores de 18 tendrán que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes mejor conocido por sus siglas RFC. La idea es que los jóvenes puedan empezar desde una temprana edad a tener una cultura fiscal y así ser más conscientes de su actividad en la sociedad.

De la misma manera la titular del SAT, Raquel Buenrostro, explica que esta nueva medida está enfocada principalmente en la protección de los jóvenes y de sus datos personales. “Nosotros (los del Registro Federal del Consumidor) lo que queremos hacer es proteger a estos jóvenes”, mencionó la titular del SAT sobre este nuevo artículo 27.

En un primer análisis se podría pensar que esta medida en realidad es beneficiosa para nosotros los jóvenes, ya que es una forma de entrar a un mundo de realidades entre las cuales se encuentra el pagar nuestras contribuciones ya que es nuestro deber como ciudadanos.

Ahora bien, tenemos que analizar esta iniciativa desde el polo opuesto y preguntarnos si en realidad esta medida es realmente para proteger y salvaguardar a los jóvenes contra fraudes y robos de identidad, o más bien una medida de control y recaudación excesiva por parte del SAT.

La nueva obligatoriedad de registrarse y contar con un RFC no obligará a los jóvenes a presentar declaraciones siempre y cuando no cuenten con actividad empresarial y estén registrados como “personas físicas sin actividad económica” por lo que se podría pensar que esta medida no afecta a los jóvenes. Pero al entender que el nuevo registro no genera obligaciones ni sanciones para los jóvenes que no trabajan entonces hay que preguntarse, ¿cuál es la necesidad? Si realmente no hay una multa o sanción por no tramitar el RFC podríamos pensar que es exactamente igual que antes ya que se hará “obligatorio” pero sin penalización por su incumplimiento, por lo cual no es realmente obligatorio.

La posición de la titular es clara, “proteger a los jóvenes de fraudes fiscales”. A esto deberíamos de preguntarnos si esta medida es realmente para proteger a los jóvenes o al SAT. Si la problemática es los fraudes que cometen en contra de los jóvenes, ¿no sería una mejor solución que el SAT mejorar sus medidas de seguridad? Al obligar a los mayores de 18 años a contar con un RFC para “protegerlos” lo que realmente está haciendo el SAT a través del proyecto de la nueva Miscelánea Fiscal es quitarse una responsabilidad que debería de ser suya y no de los jóvenes de México.

Esta nueva medida puede llegar a parecer autoritaria ya que se le está dando un poder al SAT que antes no tenía. Una vez que esta institución cuente con los registros de absolutamente todos los mayores de edad del país (sin importar si trabajan, tengan actividad empresarial, etc) tendrán una injerencia en el país que no deberían de tener. Por ejemplo, otras instituciones de gran tamaño en nuestro país como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE) te invitan a formar parte y tramitar una credencial más no te obligan. Entonces, ¿porque el SAT si puede hacer obligatorio que te “unas” a ellos? La respuesta parece obvia, el SAT recauda impuestos y el INE no.

Esta medida puede que en realidad llegue a ser beneficiosa para la juventud del país, como también puede disminuir los fraudes y múltiples problemas. Pero por ahora puede parecer una medida de control y autoridad en lugar de protección.

mgm