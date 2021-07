El 77 por ciento de los usuarios de internet rechazan uso del Codi

El 77.1 por ciento de los usuarios de Internet del país no utilizan la plataforma de Cobro Digital (Codi) del Banxico, lo que aunado a su bajo nivel de usuarios, montos transferidos, y el temor de las personas a ser hackeados, revelan la estrategia fallida sobre la implementación de esta herramienta, dijeron expertos.

De acuerdo con una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 89 por ciento de los usuarios de internet afirman que nunca han escuchado sobre esta plataforma de pagos digitales, mientras que otro 40.4 por ciento desconoce sus beneficios.

Las personas de 18 a 24 años son las que más ignoran sobre la existencia de esta herramienta, con 95.1 por ciento.

“Ello a pesar de que se trata del grupo de usuarios que tienen mayor acceso al entorno digital y que serían el perfil propicio para el uso del Codi”, dijo Mario Di Constanzo, ex titular de la Condusef.

Además, datos del Banxico detallan que hay 9.4 millones de usuarios del Codi, esto representa tan solo 11 por ciento del total de 84 millones de internautas de México.

El monto que se ha transferido a través del Codi asciende a mil 982 millones de pesos desde el 30 de septiembre de 2019, a la fecha; esta cifra no representa ni el uno por ciento del total de las transferencias realizadas a través de la banca por internet desde 2019 por 808 mil millones de pesos.

“Es un fracaso la herramienta y no porque sea mala, sino por la estrategia que se utilizó. No se le dio buena difusión, no se le promueve, no se generan incentivos para su uso y por ello la gente no sabe de sus beneficios”, dijo Di Constanzo.