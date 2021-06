Acelera escasez de chips impacto en industria automotriz: INA

La escasez de semiconductores, componentes electrónicos, ha acelerado el impacto en la industria automotriz en Norteamérica, incluyendo México, de acuerdo con cifras presentadas por el sector.

De acuerdo con la presentación de Alberto Bustamente, director de comercio exterior y relaciones gubernamentales de la asociación de la Industria Nacional de Autopartes (INA), de enero a mayo de este año, un total de un millón 157 mil 927.

No obstante en mayo pasado el número se incrementó 389 mil 374 unidades afectadas, la cifra más alta en todo el año, es decir que no se ensamblaron como consecuencia de que no hay piezas para incluir en los autos.

“En el siguiente reporte vamos a ver un incremento, pero es donde nosotros creemos que es donde será el pico de la afectación y a partir de mediados de julio vamos a ver el descenso de la afectación. En los próximos meses veremos un incremento y de ahí bajaremos mes por mes hasta que esté regularizado hasta diciembre”, apuntó Bustamente en videoconferencia.

La región de Norteamérica es la más afectada al concentrar el 32 por ciento de todos los vehículos afectados en todo el mundo.

En total, de acuerdo con la presentación de la INA y la agencia especializada IHS Markit, la afectación en la región es equivalente a 7.5 por ciento de la producción.

Esta situación ha afectado al sector automotriz mexicanos, expuso Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

“La exportación no ha crecido por causa de la escasez de los semiconductores. Nuestra participación de mercado en las ventas de autos en Estados Unidos ha tenido ligeras variaciones a baja.

“Esto nuevamente refleja la situación en que nos ha colocado la escasez de semiconductores y los problemas de producción y exportación que esto ha generado”, agregó.

La participación de mercado de ventas de autos mexicanos en Estados Unidos ha bajado de 14 por ciento a 12.6 por ciento, de acuerdo con el ejecutivo.

Por: Everardo Martínez

GDM