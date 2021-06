Presidente de la CMIC estima que el sector de la construcción se recuperará hasta 2024

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Solares Alemán, habló sobre las 36 mil 446 personas que todavía no recuperan su empleo en el sector de la construcción, de acuerdo con datos del INEGI y el decrecimiento que ha tenido dicho sector.

En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, Solares explicó que en el primer cuatrimestre de 2021, el sector de la construcción tuvo una facturación de aproximadamente 140 mil millones de pesos, es decir 11 por ciento menos que el año pasado, en el que se facturaron 157 mil millones de pesos, de enero a abril.

Mencionó que hay una gran diferencia en las secciones de crecimiento y/o decrecimiento de la construcción, afectando más a las constructoras según la región. Tabasco tuvo un incremento en el mismo lapso, de 171 por ciento y Tlaxcala tuvo un decremento del 75 por ciento.

Agregó que la construcción en México tiene dos fuentes de financiamiento la pública y la privada. Las obras públicas de inversión son de aproximadamente 35 por ciento y los 65 por ciento restantes de las privadas. De esta manera, la obra pública tiene variaciones de esta proporción en cuanto ubicaciones, en dónde aumenta y dónde disminuye.

Comentó que este año, Tabasco y Campeche pidieron la mitad de presupuesto federal para la construcción de infraestructura.

Destacó que en marzo hubo un pequeño repunte en el sector, pero en abril otra vez se fueron para abajo las empresas constructoras y que alrededor de 2 mil empresas cerraron, pero no se tiene una precisión porque hay empresas que no se han dado de baja en Hacienda y no tienen contratos ni laboran; mientras que, otras están esperando volver a laborar, producir y seguir creciendo.

Finalizó que se estima que para llegar a los niveles que tenía la construcción en el año 2019, antes de la pandemia de Covid-19, se podrá recuperar el sector hasta 2024.

atm