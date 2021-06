Pandemia infecta transparencia fiscal de los estados: Aregional

La pandemia del COVID-19 impactó la transparencia fiscal y financiera de los estados, la cual retrocedió por segundo año consecutivo, informó la consultoría Aregional.

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) pasó de 79.9 unidades en 2019 a 78.4 en 2020 y 77.89 en este año, detalló Noemí García Carrillo, directora de Transparencia de la firma.

“La evaluación de 77.89 puntos está considerado en un nivel de “apenas suficiente, no es transparente, no está en niveles de eficiencia, sólo con información mínima”, señaló la especialista.

El ITDIF evalúa la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal por parte de los estados a la cual debe tener acceso la población.

García Carrillo comentó que, de acuerdo con los datos históricos, se observa que en los años de elecciones federales había bajas en el índice, en las intermedias (como las del 6 de junio) no, pero en esta ocasión la baja obedeció a la pandemia y las características de la nueva normalidad.

“Esta situación de pandemia, de falta de recurso, nos impactó completamente en la atención de la agenda pública y de ahí que no se estuviera publicando información”, señaló. Noticias Relacionadas 20 capitales reprueban en transparencia fiscal

Detalló que existieron problemas generales de actualización de los sitios de internet, porque los gobiernos no tienen el personal necesario en las oficinas para alimentar la información. “Los gobiernos no se detuvieron con la pandemia, siguieron trabajando, pero hubo áreas a las que no se presentó atención, como este caso”, dijo en conferencia de prensa.

De acuerdo con los resultados, Estado de México y Querétaro obtuvieron la puntuación más elevada, con 98.68 unidades, en una escala de cero a 100.

Le siguieron Guanajuato y Yucatán, con 97.20 unidades en cada caso. También están Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Jalisco y Veracruz. Todas estas entidades con una evaluación alta.

En cambio, reprobaron cinco entidades: Guerrero (34.57 puntos), Tlaxcala (46.99), Ciudad de México (49.47), Morelos (53.78) y Chiapas (57.55)

Por Fernando Franco

FAL