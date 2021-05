Suben las rentas: Inmobiliaria

A pesar de la elevada oferta de renta que hay en la Ciudad de México, como resultado de la crisis del COVID-19, los precios de éstas aumentaron más de 12 por ciento.

Según Lamudi, en el primer cuatrimestre de 2021 las rentas de casas en la capital del país presentan incrementos de 12.4 por ciento en promedio y 9.1 por ciento en departamentos.

Sin embargo, la bróker inmobiliaria, Claudia Rodríguez, comentó que en algunos espacios desocupados en la colonia Condesa sí han optado por hacer ajustes a la baja, para conseguir que se renten.

“Ahorita las personas están buscando viviendas más económicas, antes priorizaban la ubicación, hoy se van por las rentas más baratas”, dijo Rodríguez.

Agregó que la desocupación de departamentos en esa colonia, una de las de mayor demanda antes de la pandemia, es de cerca de 20 por ciento, en donde los departamentos que sí están ocupados no han bajado sus rentas.

El Informe “La situación inquilinaria en México en el contexto del COVID-19” indicó que las rentas no bajan porque al no poder pagar los precios, las personas buscan departamentos más baratos, migran a otras ciudades o incluso acuden a su familia para no solventar la renta.

En tanto, los arrendatarios que concentran un número considerable de propiedades prefieren mantener sus precios y esperar a quien pueda pagar por sus inmuebles.

Aunque también hay otros que han entendido la situación de sus inquilinos y han llegado a acuerdos en lo que se refiere a reducciones temporales y prórrogas en las mensualidades.

En México, hay cinco millones 200 mil hogares que alquilan una vivienda, de los cuales, 680 mil se encuentran en la capital y es la segunda ciudad con más personas que rentan con un total de 26 por ciento, sólo después de Quintana Roo.

En cuanto a la venta de vivienda en el país, según la Sociedad Federal Hipotecaria, el precio de ésta registró un aumento de seis por ciento en 2020, pero en la CDMX subió 1.6 por ciento.

Por Laura Quintero

DZA