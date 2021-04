"Hay que confiar en inversionistas en era post-Covid": Arturo Herrera

Para la era postcovid, México debe generar confianza y trabajar en conjunto con todos los sectores, incluyendo a los inversionistas, aseguró el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

Puntualizó que en los siguientes tres meses y medio, el principal catalizador de crecimiento en el país y el mundo va a ser la vacunación.

En entrevista, planteó que el impuesto predial debe ser una fuente de financiamiento hacia adelante, sin embargo, como no todos los municipios pueden administrarlo, las entidades federativas se encargarían de ello.

“Mucho de lo que hablamos con los estados es si esto que es un impuesto municipal (predial) lo podrían administrar los gobiernos locales, sin que perdiera su validez como un gravamen municipal y después se regresaran los ingresos a los municipios”, expresó.

Herrera aceptó que el impuesto predial es complejo de administrar, ya que requiere bases de datos y necesita actualizarse constantemente.

“Ciudades como Guadalajara, Monterrey, Garza García, Querétaro o la Ciudad de México lo pueden hacer, pero el país tiene más de dos mil 400 municipios y muchos no lo pueden realizar”, expresó.

El funcionario destacó que hay una Reforma Constitucional de 1997 que dice que el valor catastral de una casa debe ser proporcional al precio comercial.

“Si un predio vale 15 millones, el valor catastral deben ser 15 millones, cuando uno va y compaginar el valor catastral con el precio comercial, encuentra que esa casa que puede valer 15 millones, en el catastro puede valer dos millones, entonces está pagando una décima parte, porque hay una tasa progresiva”, manifestó.

EL “CAPRICHOSO” ORO NEGRO

El titular de las finanzas públicas de México recibe a El Heraldo de México en sus oficinas al sur de la ciudad. En una esquina hay unos guantes de box rojos que le regalaron, óleos decoran la escenografía y sobre su escritorio el libro de Elena Poniatowska, El Universo o nada.

En la plática, Herrera aseveró que, durante muchos años, “gozamos de los frutos del petróleo”, pero el oro negro es “muy caprichoso”, por lo que la programación del Presupuesto tiene que depender de fuentes que tengan mucha más certeza.

“Ni los precios del petróleo están donde estuvieron antes, ni la producción está donde estuvo. Así que tenemos que iniciar una conversación de cuáles deberían ser las fuentes permanentes”, comentó.

El secretario recordó que hace un año, el crudo estaba en 12 dólares por barril, pero hoy está en casi 60 dólares por barril.

“Qué bueno que ha subido, pero el Presupuesto no tiene esa flexibilidad. Si baja, no se puede despedir a la gente, no se puede recortar programas, el presupuesto tiene cierta plasticidad, pero sobre un rango menor, tiene que depender de manera fundamental de fuentes que tengan mucha mayor certeza”.

El secretario consideró que en México “nos acostumbramos a financiar los presupuestos fuera del sistema tributario”.

¿Hay suficientes recursos para todas las necesidades que hay, para los proyectos presidenciables?

Ahora hay recursos, no hay necesidades de más. No hay un problema de finanzas públicas, pero cuando vemos lo que el país recauda comparado con otros países. Tenemos alrededor de 14% del PIB, la medida latinoamericana está en 17% del PIB, países como Uruguay está en 28 o 29% del PIB; economías avanzadas como las nórdicas o Francia que están en 45% del PIB, están hablando de gobiernos que puede proveer más a sus ciudadanos, pero les cobra mucho más.

Esa discusión debe estar en el país, va al centro del contrato social, equidad, justicia y servicios que el país quiera que provea el gobierno y cuántos es lo que el país debe de recaudar.

¿BBVA pide eliminar tasa cero para mercancías y servicios en IVA, en el radar de la SHCP está este panorama?

Yo creo que la discusión que nosotros estamos tratando de mantener va al revés. Es qué es lo que queremos que tengan el país, cuánto cuesta y entonces vemos de dónde lo sacamos.

De cara a las elecciones intermedias, el secretario afirmó que tienen que “esperar a ver cómo resultan las elecciones y ver si existen las condiciones para tener una discusión profunda” de la Reforma Fiscal.

Por José Manuel Arteaga

