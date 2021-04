Ven alza en la tarifa de la telefonía móvil para los usuarios

La implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) va a elevar los costos de la industria, con afectación al bolsillo de los consumidores, principalmente a los de escasos recursos, de acuerdo con la consultoría CIU.

En un análisis, la firma señaló que en el mercado de telecomunicaciones móviles en México se comercializan de forma trimestral 12 millones de líneas o SIM, adquiridos en diversos puntos de venta como tiendas de conveniencia, abarrotes, autoservicio y departamentales.

Las telefónicas van a tener que adecuar sus sistemas para hacer el registro en estos puntos de venta donde sea necesario hacer el trámite presencial.

Llevar estos sistemas a sitios apartados implica mayores costos para las compañías, por la instalación de la infraestructura. Este impacto se va a trasladar hacia los consumidores finales, de acuerdo con el análisis.

“Con el Panaut se erigirán costos significativos para estos puntos de venta, dificultando aún más su desplazamiento, sobre todo, en comunidades remotas”, indicó la firma de consultoría.

Esa situación provoca barreras a la contratación de servicios para los usuarios, con lo cual los más afectados son los que se encuentran en zonas rurales y semi-urbanas.

Por otra parte, en los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que son telefónicas que no tienen una red propia de telecomunicaciones, con modelos de negocios 100 por ciento digitales, es decir, que no tienen establecimientos físicos para la recolección de datos, no van a poder cumplir con las obligaciones impuestas por el padrón.

“Esta circunstancia generará barreras al desarrollo de éstos y otros competidores, con costos significativos, incluso perpetuando la elevada concentración de mercado que padece nuestro sector”, destacó el CIU.

Por Adrián Arias

dza