SAT: No cometas los siguientes errores en tu Declaración anual 2020

La declaración anual 2020 de personas físicas se podrá presentar a más tardar el 31 de mayo, después de una prórroga concedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para quienes no la han presentado y tienen dudas, estos son los errores principales que comete la gente a la hora de hacer su trámite.

Aceptar todo

La información de la declaración anual viene precargada, por lo que muchos contribuyentes, en especial las personas físicas, que no siempre cuentan con la asistencia de un profesional en la materia y aceptan todo sin siquiera revisar la información, lo cual puede tener resultados negativos.

No estar claros de tu situación fiscal

La mayoría no tienen esta obligación. Por ello, muchas personas físicas simplemente asumen que ellos tampoco tienen que hacerlo. Pero las siguentes sí tienen qué, pero si aún quedan dudas, mejor contratar a un contador.

Trabajadores independientes por honorarios.

Quienes hayan percibido ingresos anuales mayores de 400 mil pesos.

Los que recibieron ingresos de dos patrones, aun cuando no sean mayores a 400 mil pesos.

Quienes hayan percibido ingresos por liquidación, indemnización laboral, pensión o jubilación.

Quienes cobran rentas de algún inmueble.

Quienes hayan ganado algún premio (como la lotería).

No revisan las deducciones personales

Entre la información precargada están las deducciones personales, que el SAT registra con base en las facturas electrónicas a tu nombre en el ejercicio. Sin embargo, muchas veces no vienen todos, por lo que es responsabilidad del usuario revisar y carlos si es el caso,

No llevan su contabilidad

A muchos contribuyentes no les cuadran las cifras porque no tienen un registro del monto de sus ingresos según su fuente, lo cual puede causar inconvenientes en caso de que algo salga mal o no estés conforme con la determinación de tu declaración anual.

Usa el explorador de internet adecuado

Puede parecer una pequeñez, pero es común que los contribuyentes tengan dificultades si no utilizan el tipo de explorador recomendado por la autoridad o no está actualizado.

Ojo con los recargos y actualizaciones

Quienes hicieron el trámite después de la fecha límite deberán pagar actualizaciones y recargos. Muchos olvidan hacerlo, lo cual conlleva a que enfrentes problemas con el SAT e incluso tengas que pagar más.

msb