Alejandro Valenzuela: Sortean pandemia clientes de la banca

Pese al choque que generó el COVID-19 en la economía mexicana, sólo dos por ciento de los clientes de Banco Azteca está “muy emproblemado”, aseguró Alejandro Valenzuela, director general de la institución.

De su cartera total, 96 por ciento no tuvo problemas para pagar, por lo que no existió la necesidad de congelar deudas, como lo hicieron otros bancos. Sólo cuatro por ciento solicitó un plan de apoyo, “y lo hicimos, estaban en su derecho”.

“De ese cuatro por ciento, la mitad está muy emproblemada y probablemente no pueda pagar”, expuso.

Banco Azteca se enfoca en el sector popular y tiene participación en el segmento informal. Cuenta con más de 15 millones de clientes y tiene presencia en 850 municipios, a través de casi dos mil sucursales.

“El nicho que atendemos nosotros es el sector popular mexicano, el cual mostró una capacidad de resiliencia y adaptabilidad fuera de serie”, expuso previo a la 84 Convención Bancaria.

La institución no sólo logró mantener la morosidad estable, sino que su cartera de crédito aumentó más de 20 por ciento en 2020, “no creo que otro banco haya crecido con esa dinámica, y anticipamos que para 2021 vamos a crecer por lo menos ese 20 por ciento”.

En entrevista con El Heraldo de México, comentó que todo apunta a que lo peor de la crisis ya pasó. “Sin embargo, estamos ‘navegando’ todavía en aguas difíciles, el COVID-19 todavía no está resuelto, ya empezamos a ‘ver la luz al final del túnel’ tan obscuro, pero las secuelas van a estar ahí por un buen rato”.

Sobre los cambios propuestos a la Ley del Banco de México, Valenzuela negó que la “mal llamada” reforma Banxico sea una iniciativa hecha para favorecerlos, como se dijo en la discusión.

Comentó que el tema de fondo es que algunos mexicanos reciben dólares por su trabajo, los cuales no logran cambiar a un tipo de cambio correcto. En el mejor de los casos reciben 14 o 15 pesos, cuando ahora se cotiza en 21 pesos. “Es un problema real que tiene ya muchos años ahí”.

Además, dijo, algunos bancos, principalmente los mexicanos, no pueden regresar los dólares líquidos que tienen al extranjero. Ese problema lo detectó hace 12 años, cuando fue director de Banorte, y lo informó a las autoridades, pero no prosperó. En Banco Azteca lo volvió a ver, pero de manera más aguda.

“El verdadero debate no es un tema de Ley Banxico, es erróneo, es ver cómo podemos sentarnos con EU para encontrar la forma en que el dólar legítimo, limpio, pueda regresar allá y no, de repente, nos digan que ese dólar que ellos imprimieron y pusieron en circulación no lo acepten de regreso. Estamos desviando el debate”, expresó.

Por Fernando Franco

dza