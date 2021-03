¿Quieres llevar tu negocio a otro país? Te decimos cómo lograrlo 

Las crisis de demanda actual, el competente mercado en aumento y las situaciones económicas adversas, como la generada por la pandemia de Covid-19, han obligado a las empresas a transformarse y recurrir a soluciones innovadoras de oferta, además de buscar nuevos mercados que posibiliten, de forma estructural, un modelo integral de negocio con mejores productos y servicios.

Para concretar esa internacionalización sin riesgos, las compañías primero deben conocer las entrañas de la cultura empresarial en el nuevo territorio y hacerse de una red de contactos estratégicos, además de resolver cuestiones legales, administrativas y técnicas que le ayudarán a aterrizar de manera suave y asequible, pero acelerada en el país destino.

De acuerdo con Grupo Soluciones Horizonte (GSH), compañía colombiana especialista en la Gestión del Talento Humano y Soft landing -serie de herramientas para que el inicio de operaciones de una compañía en otro país se realice de manera eficiente, fácil y segura-, hoy en día no basta con que una empresa sea exitosa en su lugar de origen o que cuente con los recursos financieros, humanos y tecnológicos, si no es capaz de optimizar todo ello para enfocarse por completo en su negocio, con ayuda de un tercero especializado, para generar un crecimiento y asegurar la continuidad de la empresa y de todos los vinculados a ella.

“Un buen soft landing es la mejor manera de optimizar la inversión del proyecto, se encargan de lo rudo mientras la compañía que quiere expandirse se concentra en la estrategia de venta, o en lo que mejor sabes hacer acerca del producto o servicio que ofrece. Lo principal es conseguir clientes y en eso es que la empresa se debe concentrar”, asegura Andrea Villamizar, CEO de GSH.

El alcance de un servicio como el soft landing es amplio; va desde la preparación del desembarco de la empresas extranjeras hasta su llegada al país destino de operaciones, “acompañando el proceso de aterrizaje desde tres vertientes principales: asesoría empresarial, para constitución en Colombia desde el marco legal, tributario, fiscal; consecución y gestión de su talento interno y su regulación laboral y, por último, desde la estrategia corporativa y plan de comunicaciones”, agrega la especialista.

Además de innovadoras herramientas, el soft landing también brinda ayuda de expertos y tecnología de punta para garantizar cero errores y seguridad en procesos críticos y de alto riesgo, tomando en cuenta información actual y real de la empresa, los riesgos y competencias en el mercado presentes en el proyecto de expansión, así como una estrategia comercial que contemple las barreras culturales, legales, laborales y fiscales que puedan existir.

La gerente general de GSH agrega que todas las empresas, sin importar su tamaño, tienen oportunidades de encontrar un mercado o varios mercados que puedan generar un impacto positivo, aunque encontrarlo depende del nivel de compromiso de cada uno, no solo como una oportunidad, sino como una obligación en un mundo cada vez más conectado y cambiante.

“Hoy más que nunca las empresas deben comprender que lograr la expansión internacional de sus negocios, no solo favorecerá a la empresa en sí misma, sino también a sus empleados, colaboradores, asesores y empresas aliadas; de igual manera, no crecer en un mundo tan competido puede llevar a que las empresas entren en una peligrosa zona de conformismo donde se tienen los mismos clientes y el mismo mercado”, considera Villamizar Giraldo.

dhfm