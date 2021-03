¿Cómo puedo comprar una casa? Estos son los apoyos del gobierno para lograrlo

Quieres comprar una casa y no sabes por dónde empezar, pues no te preocupes, aunque parece difícil de creer, hay programas gubernamentales de hipoteca para apoyar a aquellos sectores que no cuentan con el patrimonio económico suficiente para cubrir los gastos de una vivienda por sus medios.

Credito infonavit

Está principalmente dirigido a parejas casadas que desean construir una vivienda en un terreno propio. Primero se deberá empadronar el terreno en el registro público de la propiedad y el monto asignado será en base a una cotización calculada directamente del salario del acreedor, así como también de los ahorros presente que se tengan en la subcuenta de vivienda.

Una vez sorteado los pasos anteriores, el Infonavit ofrecerá diversas opciones de créditos y financiamiento. Sin embargo, la institución gubernamental tomará en cuenta para la aprobación del crédito, la zona y el tipo de hogar que se plantea construir. Finalmente, una vez cumplas con los requisitos iniciales para el financiamiento, deberás presentar formalmente la solicitud ante el infonavit.

Programa de vivienda en conjunto

Este está pensado para las personas de bajo ingreso económico, o aquellas en situación de vulnerabilidad. El programa tiene distintas opciones para que la gente pueda comprar una casa, pero aquí te presentamos las más comunes:

Adquisición de vivienda: con este programa la solicitante podrá adquirir una vivienda ya construida (nueva o de uso).

Arriendo con opción a compra: El o la solicitante puede adquirir un hogar que se sujete a pagos periódicos de rentas. La misma será acordada por un contrato de arrendamiento en el que se establecen condiciones de venta, con el precio total y plazo de la cancelación del inmueble.

Vivienda nueva terminada: Este es para todos aquellos que quieran construir y el inmueble debe cumplir con disponibilidad de los servicios básicos, seguridad estructural, áreas privativas, instalaciones y áreas de uso común.

Programa de vivienda de Tu Casa Express

Tu Casa Express es una empresa perteneciente al sector privado que ofrece diferentes planes de financiamiento para la adquisición y/o construcción de viviendas, pero en el 2019 se sumaron al gobierno en los programas de edificación o adquisición de casas.

Esta firma da diferentes planes para que el cliente pueda decidir cuál de estos se ajusta mejor a sus capacidades económicas y se fijan planes. Es de los más accesibles para adquirir un préstamo.

Crédito FOVISSSTE PARA TODOS

Este plan gubernamental de crédito fue desarrollado para mexicanos que deseen adquirir un apoyo económico en el cual el ente bancario ofrece un préstamo entre $100 mil y 4 millones de pesos mexicanos.

Para su aprobación debes cumplir ciertos requisitos y deberás verificar el monto máximo de crédito al que aspiras, luego, dirigirte a cualquiera de los bancos afiliados o en su defecto a las oficinas de SOFOMES (autorizadas por FOVISSTE) para que puedan agregar el expediente e iniciar los trámites del crédito.

Programa de financiación de vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal

La Sociedad Hipotecaria Federal brinda financiamiento mediante garantías u otros instrumentos con la finalidad de ofrecer a los mexicanos la posibilidad de adquirir, construir o mejorar una vivienda. Para ello ofrecen planes de crédito. También es una de las instancias que más facilidades otorga.

msb