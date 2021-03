El reto, velocidad de la recuperación económica afirma Marcos Ramírez, director de Banorte

A un año de la pandemia en México, “ya pasó lo peor y podemos ver la luz al final del túnel”, el reto está en la velocidad en la que salimos de él, dijo el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez.

“2021 no es para echar los cuetes al aire, porque aún estamos en pandemia, pero definitivamente será mejor que 2020, se puede decir que va a ser un año de recuperación”, comentó.

El desafío hacia adelante, acotó, no es de dirección, es de velocidad. “A mí no me queda duda que vamos a salir, el reto que quiero poner sobre la mesa es qué tan rápido va a ser (…), no es lo mismo hacerlo en tres o cuatro años que en uno”.

En el marco de la 84 Convención Bancaria, el banquero comentó que todo pinta a que, incluso, la reactivación económica puede ser mejor y más rápida de lo esperado. En su opinión, el mayor desafío es el programa de vacunación, que sea ágil y eficiente. Pero también “México necesita mucha inversión y colaboración de todos, necesitamos poner nuestro granito de arena”.

En ese sentido, Ramírez reiteró su total apoyo al gobierno federal y a México, “hay mucho por delante y estamos listos para ser los aliados de la recuperación”.

Sobre las iniciativas de reformas que se han puesto sobre la mesa, aprobadas y no palomeadas, el directivo comentó que todos los ajustes generan nerviosismo. Algunos, dijo, son malos, “pero —en general— el cambio de negocios que nosotros vemos es un ambiente muy competitivo, donde todos queremos entrar, todos queremos agarrar más cacho de papel”.

En entrevista con El Heraldo de México, señaló que la Reforma Eléctrica es un proceso de alto alcance y elevado calado, el cual aún es muy temprano para evaluar sus complicaciones.

“Lo que sí podemos decir, oficialmente, es que no tenemos ningún cliente en riesgo por la Reforma”, dijo.

En materia de crédito, el banquero estimó que el financiamiento va a crecer entre 6 y 8 por ciento este año, de la mano de una mayor apertura económica. Consideró que el impacto de la pandemia en la morosidad fue menor a lo esperado y confió que “en muy poco tiempo” va a regresar a sus niveles previos al golpe del COVID-19.

