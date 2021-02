David Colmenares no renunciará a la ASF; descarta fallos en la revisión de la Cuenta Pública 2019

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, aseguró que no renunciará a su cargo debido a las diferencias que han surgido con el gobierno federal por las cifras del sobrecosto que tuvo la cancelación de las obras del Aeropuerto Internacional de Texcoco.

En entrevista con Adela Micha en Me lo dijo Adela de El Heraldo Radio afirmó que siempre ha actuado correctamente y puntualizó que las observaciones al gobierno federal en la cuenta pública de 2019 no tienen un interés político o partidista.

Mencionó que el trabajo de la ASF está en medio de dos frentes: uno compuesto por el gobierno que no quiere aceptar observaciones y otro por la oposición que exige que salgan a la luz pública irregularidades.

La ASF trabaja con rigor

David Colmenares rechazó las acusaciones en su contra por supuestamente llevar a cabo su labor de una manera corrupta y exigió que se demuestre cualquiera de estas acusaciones.

Informó que el lunes se reunirá con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para responder a los cuestionamientos que tengan los legisladores sobre la forma en la que se ejecutó la revisión y se publicaron los resultados con relación al gasto público del 2019.

"No fue un error, sino una inconsistencia en las auditorías de cumplimiento financiero. Se está usando esa inconsistencia con fines políticos. No hay mala fe y los trabajos de ASF no está contaminados con el tema político".

Indicó además que es responsabilidad de las dependencias revisadas aclarar las inconsistencias en las que hayan incurrido y agregó que no hay una falla en cuanto al rigor ejercido por la Auditoría Superior de la Federación.

Finalmente, destacó que la institución trabaja con independencia, or lo que ahora solamente falta que las dependencias señaladas muestren sus pruebas para acabar con cualquier inconsistencia en la cuenta pública del 2019.

GDM