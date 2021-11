Impuesto mínimo mundial para grandes empresas tendrá poco impacto en México

El impuesto mínimo mundial de 15 por ciento que van a pagar las grandes multinacionales por sus ganancias va a tener un impacto mínimo para México, según especialistas.

“Es un acuerdo que se queda corto en parar la elusión fiscal, porque 15 por ciento es aún mucho más atractivo, que 30 por ciento aplicable en México, y las ganancias para nuestro país van a depender de si se adopta o no y cuántos países lo hagan”, comentó Eugenio Grageda, socio de la práctica fiscal del despacho Holland & Knight.

Grageda indicó que este acuerdo no es obligatorio y puede no adoptarse, por lo que empresas como Facebook o Amazon van a poder optar por instalar sus oficinas centrales a países donde no se implemente el gravamen.

“La mayor parte de los ingresos adicionales apenas va a beneficiar a un pequeño número de países ricos”, advirtió la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por su sigla en inglés).

Fernando Camarena, socio de la firma de abogados corporativos Foley Arena, indicó que este acuerdo va a significar un gasto administrativo importante para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y hasta la fecha todavía no se sabe cuántos países van a adoptar el convenio.

A nivel mundial, este acuerdo fue celebrado por gobiernos, pues tras varios años de discusión, este 2021 se llegó a un acuerdo internacional para gravar a transnacionales y que éstas paguen impuestos en los países en los que tienen presencia, por lo que deben convertir en ley en 2022 y entrar en vigor un año después.

