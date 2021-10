Presupuesto 2022 atiende “eventualidades” por COVID: Hacienda

Ante diputados federales, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 contempla recursos suficientes para atender “eventualidades” por la pandemia del COVID-19, por lo que no se prevé tocar el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).

En reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la funcionaria aseguró este viernes que la propuesta del Ejecutivo “fortalece el sistema nacional de salud y consolida las bases para la recuperación económica del país”.

“Aunado a las alentadoras expectativas económicas para 2022, se destaca que el presupuesto que se propone para ese ejercicio fiscal contempla importantes previsiones para atender eventualidades relacionadas con el virus SARS- Cov2, así como para los proyectos de inversión con alto impacto para el desarrollo de la nación”, dijo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Durante la reunión que se llevó a cabo en un clima institucional y que duró tres horas, el diputado panista Miguel Ángel Monraz destacó que el PPEF 2022 incluya un aumento del 14.6 por ciento en el gasto en salud respecto al de 2021, pero también hizo críticas.

“Sin embargo, parte de este importante aumento en el gasto en salud se debe a que usarán los recursos del Fonsabi para atender la pandemia, lo cual podría tener dos importantes consecuencias: por un lado, podría darse el caso de que no alcancen los recursos para atender a los pacientes por enfermedades crónicas en el Insabi y por el otro lado es posible que no vuelva haber aumentos en el gasto de salud en los próximos ejercicios, ya que el Fonsabi no es una fuente pertinente de recursos”, dijo el legislador.

En respuesta, la subsecretaria de Egresos contestó que el gobierno federal “no está buscando desaparecer el Fondo de Salud para el Bienestar”, pero destacó que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2022 contemplan recursos del mismo para “ser armónicos con la Ley General de Salud”.

Previamente, había explicado que durante 2021 hubo erogaciones por 27 mil millones a través del Fonsabi para la atención de la pandemia.

“El año pasado tuvieron a bien aprobar una reforma a la Ley General de Salud donde ya se prevé que se podría, en caso necesario, por ejemplo, la pandemia, tomar algunos de los recursos que no se están utilizando de este fondo Fonsabi siempre que se deje un mínimo, que ustedes mismos determinaron que corresponde a dos veces el presupuesto autorizado para este fondo en 2020, esto nos da una cantidad de 33 o 36 mil millones de pesos.

“Entonces, ustedes mismos garantizaron un mínimo para que no hubiera el riesgo justamente de que se quedaran sin atención estos temas tan importantes como los gastos catastróficos”, dijo.

Agregó que “para el ejercicio fiscal 2022, de momento, no está previsto sacar recursos del Fonsabi, solamente es una previsión para armonizar estas leyes con la Ley de Salud, que ya lo mandata”.

“Hay que recordar que cada año se presupuestan recursos en el PEF para aumentar los recursos del Fonsabi. Entonces, no son recursos fijos y que simplemente se van vaciando sino que entran recursos nuevamente, claro, salen también recursos en el año, pero tenemos un piso garantizado para atender este tipo de enfermedades”, agregó.

Destacó que el gobierno federal, desde 2020 a la fecha, y para 2022, continuará llevando “esfuerzos sin precedentes para destinar mayores recursos a rubros como la atención médica, adquisición de vacunas y la reasignación de recursos a programas sociales y de inversión, procurando siempre mantener el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica”.

“En 21 se han erogado 27 mil (millones de pesos) a través del Fonsabi para este fin; mil 800 a través de recursos presupuestales, totalizando 29 mil en 2021. Entre el periodo 20 y 21 se han pagado por concepto de vacunas 35 mil millones de pesos, aproximadamente a la fecha. Bueno, seguimos erogando conforme nos van requiriendo”, expuso.

En general, el PPEF 2022 propone un gasto neto total de 7 billones 88 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento de 8.6 por ciento en términos reales respecto a 2021.

Rodríguez Ceja destacó que está basado en tres pilares: reforzar los apoyos para el bienestar social de la población, particularmente hacia aquellos sectores más vulnerables; dos, apoyar proyectos de inversión detonadores del desarrollo regional y del bienestar de las personas, comunidades y regiones; y mantener la estabilidad y solidez de las finanzas públicas.

“El presupuesto 2022 se construyó con el propósito de seguir fomentando el desarrollo económico y social del país, priorizando el bienestar de la población y sus derechos fundamentales, todo ello, bajo los preceptos de disciplina, responsabilidad presupuestaria y honradez”, resaltó la subsecretaria.

A pregunta del diputado perredista, Miguel Torres Rosales, Rodríguez Ceja descartó un escenario de recaudación y captación de ingresos negativa para el siguiente año que no dé al estado los recursos suficientes para cubrir lo presupuestado.

“Realmente consideramos que las expectativas de ingresos son realistas. Ya fueron aprobados los ingresos sin cambio, realmente, y esperamos que así como está ocurriendo en 2021 que se están alcanzando las metas”, contestó.

alg

Sigue leyendo

Cuajimalpa rehabilita panteón con motivo del Día de Muertos

Quintana Roo está entre las tres entidades con mayor vacunación: Carlos Joaquín

Reportan desaparición de joven deportista; despliegan movilización de búsqueda