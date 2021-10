Infonavit: Si mi patrón deja de pagar mi cuota del IMSS, ¿puedo tramitar mi crédito?

Cuando hacer un cambio de empleador o por primera vez accedes a un crédito de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) una de las primeras cosas que debes hacer es entregar de manera inmediata el aviso de retención que corresponde para que este pueda retener una parte de tu sueldo para que este sea destinado al pago de tu crédito de esta forma no tendrás algún problema en tu crédito,

Recuerda que este proceso es obligatorio que pide el instituto, pues así lo señala el Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Infonavit (Ripaedi). Por otro lado para lograr obtener un crédito del Infonavit en tu trabajo deben dar sus aportaciones patronales.

¿Qué son las aportaciones patronales?

Si actualmente tienes un trabajo formal, en automático eres derechohabiente del Infonavit, por lo que tu empresa o patrón por ley tendrá que realizar aportaciones patronales al Infonavit del 5 por ciento de tu salario integrado de manera bimestral.

Estas aportaciones se van sumando en tu Fondo o Subcuenta de Vivienda en busca facilitarte la obtención de un crédito hipotecario, sin embargo debes saber que este 5 por ciento no debe ser descontado de tu sueldo, solamente si tienes un crédito de vivienda vigente.

¿Puedes tramitar un crédito Infonavit si dejaste si no tengo IMSS?

Si por alguna circunstancia dejaste de trabajar o tu patrón no aporta tu cuota al IMSS, debes saber que si cotizaste en el Infonavit, ese dinero no se ha perdido, por lo que aún puedes adquirir una casa aún si no tiene seguro social.

Para estos casos existe el programa Cuenta Infonavit + Crédito hipotecario el cual ofrece a los derechohabientes que tienen una cuenta de ahorro, y que dejaron de cotizar.

Para esto se usa el saldo de tu subcuenta de vivienda como enganche a la y se une con un financiamiento bancario que te permita comprar un inmueble, aunque hay que señalar que el saldo promedio para los trabajadores inactivos es en promedio de 120 mil pesos.

¿Cómo solicitar un crédito si ya no cotizó en el IMSS?

Todos los derechohabientes que quieran tramitar este tipo de crédito, tendrán que realizar una solicitud directamente al Infonavit, institución que después de un análisis se tomará en cuenta la capacidad de pago y el último salario que se cotizaste y para obtener será necesario que este sea superior a los 40 mil pesos mensuales.

