¡Lo sentimos! HSBC ofrece estas recompensas a sus clientes tras fallas en el sistema

Si fuiste uno de los miles afectados por el banco HSBC al no poder utilizar tu tarjeta de débito, no te preocupes más, pues el banco anunció que bonificarán a los cuentahabientes que no pudieron utilizar los cajeros. Además, señaló que dará el 5% de reembolso en todas las compras que se hagan con el plástico en los próximos días.

"¡Lo sentimos y tomamos acción! Sabemos que tuviste una mala experiencia al no poder usar tu Tarjeta de Débito HSBC durante el periodo de ejecución de mejores a nuestro sistema.

1. Te bonificaremos las comisiones que te pudieron haber cobrado otros bancos por el uso de su red de cajeros del 10 al 18 de octubre.

2. Adicionalmente, te brindaremos el siguiente beneficio exclusivo para que sigas disfrutando de tu Tarjeta de Débito HSBC. Recibe 5% de reembolso en todas tus compras Débito HSBC del 1 al 10 de noviembre de 2021", señaló el banco a través de un comunicado.

"Solo para ti, por haber sido impactado con alguna diferencia temporal en tus saldos, derivada de transacciones no exitosas en cajeros automáticos o en terminal punto de venta del 10 al 18 de octubre. Además cuenta con que las diferencias han sido ya ajustadas y liberadas", agregó el banco.

Finalmente, la institución señaló que el valor máximo de las compras acumuladas será de 5 mil pesos. Además, agradeció la comprensión y confianza de sus clientes.

Falla masiva en el sistema en plena quincena

El 15 de octubre pasado diversos usuarios se quejaron en redes sociales que no podían sacar dinero en los cajeros de HSBC o realizar transacciones a través de la banca móvil. Algunos tampoco pudieron pagar con su tarjeta de débito de este banco.

Twitter se llenó de quejas contra la institución bancaria pues justo coincidió con la quincena de los trabajadores que, en muchas ocasiones, apenas llegan de una fecha de pago a la otra.

En su momento, el banco informó a través de sus redes sociales que había un problema con el servicio de transacciones de las tarjetas de débito, por lo que pidió a sus clientes intentarlo más tarde o utilizar otra fuente de pago.

