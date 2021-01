Ante aumento en contagios, costo del COVID-19 podría llegar a mil mdd: AMIS

El repunte de contagios del COVID-19 es tan alto que hay momentos en los que no hay camas disponibles, ni en hospitales privados ni en públicos, lamentó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“Ha habido momentos en los que hay cierta saturación, en donde no ha habido espacio para ocupar camas, porque no las hay para pacientes tanto asegurados como no asegurados”, comentó Edgar Karam, vicepresidente de AMIS.

Es un tema que preocupa al sector, por lo que las aseguradoras están en contacto dos veces por semana con los hospitales privados para ver de qué forma pueden ayudar a los clientes del sector.

“Desde que empezamos con esta enfermedad, no hemos tenido una sola semana en donde veamos una tendencia a la baja, ni de enfermos ni de fallecidos”, comentó.

En videoconferencia, Juan Patricio Riveroll, vicepresidente de AMIS, comentó que las indemnizaciones ya suman 854 millones de dólares, lo que la convierte en la sexta catástrofe más costosa para las aseguradoras.

“Probablemente, viendo las tendencias, lleguemos a mil millones de dólares, lo cual, la pondría en el cuarto, quinto lugar, como de las principales catástrofes a las que ha hecho frente la industria aseguradora mexicana”, señaló.

Recordó que, inicialmente, las estimaciones de la AMIS rondaban en 300 millones de dólares, lo que indica que la enfermedad va en ascenso.

“Es una pandemia o una enfermedad que sí va a tener un impacto, definitivamente, en las aseguradoras, pero como bien se ve, no es un golpe que desde el punto de vista financiero tenga preocupadas a las aseguradoras en particular, ni a la autoridad regulatoria en lo general, porque las compañías estamos muy bien capitalizadas, tienen muy bien sustentados sus productos y sus sistemas de administración de riesgos”.

Por: Fernando Franco