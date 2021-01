STPRM denuncia incumplimiento de Pemex en obligaciones laborales

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) denunció que Pemex está incumpliendo diversas obligaciones en materia laboral, bajo el pretexto de la austeridad republicana.

En un posicionamiento, el Sindicato dijo que Pemex ha contravenido con lo legalmente pactado, vulnerando no sólo a la clase trabajadora, sino a sus familias en la época que debe ser una prioridad la seguridad social y sorprendentemente en contraposición de la propia preocupación del presidente López Obrador, a lo que él llama justicia social y laboral.

Comprendemos que no ha sido sencillo este trance sanitario, pero no entendemos la correlación con la clara violación a los derechos de salud, de trabajo digno, de vivienda, de seguridad social e incluso de remuneración salarial que no ha cubierto la actual administración y por las que seguiremos luchando, indicó.

Deficiencias

Recordó que en varios comunicados emitidos por el Comité Ejecutivo General, así como por parte de la Dirigencia de esta Sección 34 del STPRM, en cada reunión de trabajo, en cada foro, se ha exhortado a los titulares de la administración a la pronta actuación en los retrasos de cada una de las cláusulas colectivas, teniendo como respuesta que en breve se solucionará todo, sin embargo, las deficiencias señalan lo contrario.

Como trabajadores sindicalizados seguiremos actuando con disciplina, asumiendo con responsabilidad y empeño cada una de las actividades para el desarrollo y crecimiento de Petróleos Mexicanos, pero con la justa exigencia de que se cumpla lo estipulado en las leyes garantes de las y los trabajadores mexicanos petroleros.

Noticias Relacionadas CNH aprueba a Pemex otro plan que contempla uso de fracking

En este sentido, el STPRM pidió que se cumplan el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, la Ley Federal del Trabajo, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por: Adrián Arias