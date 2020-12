IFT defiende su función social y logros alcanzados

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) defendió su función social y los logros alcanzados tras su creación en 2013, luego de que el presidente López Obrador cuestionó la labor del organismo.

“Es evidente (la función social del IFT), y si alguien no lo ve, es porque no lo quiere ver”, afirmó el presidente interino del organismo regulador, Adolfo Cuevas, en una reunión virtual con medios.

Recientemente, López Obrador dijo que organismos como el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), no cumplen con una función social y planteó una revisión de su permanencia, pues si desaparecieran podrían dotar de ahorros al Estado.

Cuevas opinó que la labor del IFT ha permitido cimentar una sólida infraestructura de telecomunicaciones, que se ha traducido en beneficios para los usuarios, como la caída de 40 por ciento en los precios de los servicios, o el fomento a la televisión digital que ahora permite contar con más canales que se usan para la educación a distancia.

También se ha observado una mejora en la calidad de los servicios, pues en 2013 el internet móvil fallaba mucho y no había señal en diferentes sitios; ahora hay mejor cobertura con mayores velocidades de navegación, dijo.

“No hace falta explicar; si no se advierte es porque no se quiere ver o porque satisface un discurso político que no está basado en la realidad sino en un fin diverso. Y como no soy político no me toca engarzarme a una discusión de ese tipo”, destacó Cuevas.

El comisionado Mario Formow afirmó que la propuesta de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, cuya base de datos será administrada por el IFT, es un reconocimiento implícito de la función social del regulador.

“Es un reconocimiento de que el Instituto tiene la capacidad para llevar un proyecto de esta magnitud, hay un reconocimiento implícito a lo que es el trabajo del IFT y su función social, no solo en este tema sino también en otros”, mencionó.

Es evidente la importancia que tiene para los ciudadanos la bajada de precios y mayor cobertura; es evidente el beneficio que ha traído para todos los mexicanos, dijo por su parte el comisionado Arturo Robles.

“La Constitución le da el mandato al IFT de fomentar el desarrollo de de las telecomunicaciones y radiodifusión; nuestro compromiso es hacer valer la Constitución”, añadió el comisionado Javier Juárez Mojica.

Por: Adrián Arias