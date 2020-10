México tiene compromisos internacionales de energías limpias: Concamin

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), respondió a Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que México tiene compromisos internacionales de energías limpias.

En respuesta a los comentarios del funcionario de que no se estaban entendiendo el sector privado y el gobierno, Cervantes expuso que la problemática surge en el método de fortalecer a las empresas del Estado: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Son empresas del Estado que dan servicio importante, pues queremos que estén fortalecidas, pero a lo mejor donde no hay el entendimiento, es en el cómo, porque ahí hay inversiones extranjeras, hay inversiones nacionales y ahí es donde a lo mejor estamos hablando, pareciera, conceptos diferentes”, añadió en la Reunión Anual de Industriales.

Romo había aconsejado que el sector privado ya no creara más “frenes de batalla” en torno a la política energética del gobierno que él definió como el fortalecimiento de esas dos empresas, no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer la “soberanía energética”.

Por su parte, Cervantes dijo que han estado pendientes de requerimientos que pueda hacer el gobierno al sector privado para anunciar un acuerdo de inversión en la industria energética, pero que hasta la fecha no les han solicitado nada.

“Hemos estado dándole seguimiento a todo el pliego petitorio, a toda la parte legal que se está dando, a lo mejor nos hace falta diálogo”, reconoció.

No obstante, también pidió más diálogo para que exista entendimiento en el tema energético, pues asegura que les ha generado confusión que se filtren aspectos al público antes que a los implicados.

Por: Everardo Martínez