Advierten a clientes de financiera defraudadora en Oaxaca

Financiera Maestra, empresa especializada en el crédito de nómina, informó que una empresa llamada “Créditos Maestro” usurpó su marca e imagen comercial para realizar fraudes, esto el estado de Oaxaca, por lo que lanzó una advertencia a clientes y población en general.



Créditos Maestro se hace pasar por Crédito Maestro, única marca comercial de la financiera, en donde ofrece créditos a muy bajo costo para después exigir un adelanto para la liberación de los mismos. Según la investigación de la financiera, ofrecen números de cuentas bancarias personales para defraudar a los interesados.



En un comunicado, explicaron que la empresa opera en la zona de Oaxaca, pero no descartan que tenga influencia en la zona sur-sureste del país, por lo que invitó a la población a denunciar los hechos a la par de que Financiera Maestra ya realizó las denuncias correspondientes.



No es la primera vez que la financiera es suplantada con este modus operandi, donde empresas fantasma se aprovechan de su buen nombre para suplantar su identidad y defraudar a la ciudadanía. Además, roban los datos personales para tramitar más créditos y dañar el patrimonio de los ciudadanos.



Omar Hamed González, representante legal de Financiera Maestra, aconsejó siempre confirmar la existencia de cualquier financiera ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



También explicó que todos los trámites son gratuitos y no existe ningún tipo de cobro por esta gestión, por lo que si un asesor le pide cualquier tipo de cobro para liberar su crédito, está ante un fraude. El directivo refirió que los defraudadores normalmente prefieren la comunicación vía telefónica o por whats app, usando perfiles falsos, por lo que recomendó confirmar al asesor ante la empresa aludida.



Sobre su fuerza de venta, Hamed González enfatizó que todos los asesores de Crédito Maestro están altamente calificados y certificados, además de formar parte de la Asociación Mexicana de Empresas de Nomina (AMDEN) y de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (Asofom) y estar en regla ante el Sipres de Condusef.



Destacó la certificación ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por el buen manejo en el uso y resguardo de datos personal, además de que la empresa fue reconocida como Empresa Socialmente Responsable en 2020.



Crédito Maestro tienen 18 años en el mercado del crédito vía nómina con más de 250 mil clientes atendidos.

Por: Engge Chavarría