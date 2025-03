Manchester United anuncia la construcción del "mejor estadio de fútbol del mundo"

El Manchester United, uno de los clubes de fútbol más emblemáticos del mundo, fue fundado en 1878 como Newton Heath y adoptó su nombre actual en 1902. Con sede en Old Trafford, en Mánchester, Inglaterra, es conocido por su rica historia y numerosos éxitos, incluyendo 20 títulos de liga, 12 FA Cups y 3 UEFA Champions League.

El pasado martes, el Manchester United reveló sus ambiciosos planes para construir el estadio de fútbol más grande y moderno del Reino Unido, y posiblemente del mundo. El nuevo recinto, con una capacidad propuesta para 100 mil espectadores y un costo estimado de dos millones millones de libras, apróximadamente unos dos mil 600 millones de dólares, se levantará junto al icónico Old Trafford, superando así al estadio de Wembley como el más grande del país.

El Manchester United es el club con más seguidores en el mundo y, desde mi punto de vista, es el más grande y se merece un estadio propio para su jerarquía", declaró Jim Ratcliffe, copropietario del club y uno de los hombres más ricos del Reino Unido.

Las obras podrían comenzar este mismo año, con una fecha de finalización estimada para la temporada 2030-31. Diseñado por el renombrado arquitecto británico Norman Foster, el estadio incluirá tres mástiles gigantes visibles desde 40 kilómetros de distancia y una zona cubierta que Foster describió como "posiblemente el espacio público más grande del mundo".

Leyenda

Ratcliffe comparó el futuro estadio con la Torre Eiffel, señalando que "tenemos mil millones de personas en todo el mundo que siguen al Manchester United. Todos querrán visitar este estadio".

Transformación histórica del Old Trafford

Old Trafford, que ha sido el hogar del United desde 1910 y sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial, se considera histórico pero desactualizado frente a recintos modernos como el estadio del Tottenham Hotspur. A pesar de la construcción del nuevo estadio, el club aseguró que no necesitará reubicarse durante el proceso. La demolición de Old Trafford está prevista una vez que se haya completado la nueva estructura, lo que podría tardar aproximadamente 12 meses.

Ratcliffe, quien invirtió mil 300 millones de dólares el año pasado para adquirir una participación inicial del 25% en el club, ha convertido la construcción del nuevo estadio en una prioridad. "Nuestro estadio actual nos ha servido brillantemente durante los últimos 115 años, pero ha quedado rezagado en comparación con las mejores arenas del deporte mundial", afirmó.

El nuevo proyecto también forma parte de una iniciativa más amplia para regenerar el área circundante, estimada en siete mil 300 millones de libras, unos nueve mil 400 millones de dólares, en beneficios para la economía del Reino Unido. El gobierno británico ya ha manifestado su apoyo al proyecto.

Desafíos deportivos y económicos

El anuncio del nuevo estadio se produce en medio de protestas de los aficionados por los recortes de costos, el aumento de los precios de las entradas y los malos resultados deportivos. El Manchester United, que no ha ganado la Premier League desde 2013, atraviesa una de sus peores temporadas en la historia reciente.

"No queremos inhibir nuestra capacidad de invertir en el equipo mientras construimos el nuevo estadio", afirmó Omar Berrada, director ejecutivo del club. "Nuestro objetivo número uno es lograr que nuestros equipos ganen y que el equipo masculino compita por todos los títulos de manera consistente".

Por su parte, el legendario exentrenador Alex Ferguson destacó la importancia de esta renovación para el futuro del club. "Debemos ser valientes y aprovechar esta oportunidad para construir una nueva casa, adecuada para el futuro, donde se pueda hacer nueva historia", comentó.