"Birria Don Chava", el famoso puesto donde comía Penta Zero Miedo en Ecatepec

Ecatepec es uno de los sitios más comentados en redes sociales, lejos de la violencia y de los sucesos en los que suelen encasillar al municipio, el nombre de uno de los lugares más famosos del Estado de México está siendo mencionado por el que hoy ya es un ídolo de la región, el famoso luchador Penta Zero Miedo.

Y es que para algunos, el luchador es una nueva sangre en el mundo de la lucha libre, tan solo en el mes de enero, millones de mexicanos decidieron unirse a Netflix, para poder ver su debut en una de las empresas más importantes como lo es la WWE, en donde no solo lleva un paso perfecto, sino que ya hasta participó en un Royal Rumble.

Esperando por su participación en Elimination Chamber y si es que lo consigues, llegar a un evento tan importante como lo es un Wrestlemania, donde los mejores luchadores participan,si bien Penta Zero Miedo no sería el primer mexicano en conseguirlo, es cierto, que hoy es un ídolo para las nuevas generaciones.

Cabe recordar que el ídolo mexicano es oriundo de Ecatepec, sus raíces y su talento se forjó en esta zona tan fragmentada donde como pudimos ver en una entrevista con Lalo Elizarrarás, el mexicano la vio difícil para poder cumplir su sueño. Así sin pena, Penta Zero Miedo paso de chófer de transporte publico, cargador de mercancía en la Central de Abastos hasta llegar a pelear con Rey Mysterio en un Royal Rumble en Indianápolis.

De Ecatepec para el mundo, así es “Birria Don Chava”

Sin embargo, Ecatepec no es todo lo que se dice, si bien es un estado con 1.6 millones de habitantes, con carencia de agua, así como solo el 15% de hombres y 9% de mujeres se sienten seguras, según la Secretaría de Economía, el estado es forjado y resiste gracias a sus habitantes.

Como es el caso de Salvador Buenrostro Roman, quien atiende el que es considerado el mejor puesto de birria de la zona, ya que “Birria Don Chava” luce como el lugar perfecto al que irías si es que quieres comer birria, una de las comidas especializadas de México y que en este caso no defrauda para nada.

Ubicado en Los Alcatraces, 55074 Ecatepec de Morelos, Méx., a unos metros de la famosa Central de Abastos de Ecatepec y a espaldas de la zona habitacional de Los Alcatraces, na zona que a simple vista no muestra mucho, pero que si te tomas el tiempo podrías encontrar esta joya.

“Birria Don Chava” es un sitio que inmediatamente te atrapa, no solo por el increíble olor de su birria, si no por el aura que muestra su gente, tanto quienes atienden como de su clientela y justamente, el cariño así como el orgullo por Penta Zero Miedo quien comía en esta zona.

“Tenemos alrededor de 23 años con el puesto, el fundador es mi papá Salvador, la birria es originaria de Tizapán el Alto, Jalisco, estamos aquí desde las 7:20 de la mañana”, cuenta el hijo de Salvador, quién atiende el puesto de birria.

Una de las características más importantes del lugar, no solo es la birria, sino que tiene un claro tema que predomina el sitio, pues a donde sea que voltees, puede ver el estilo de uno de los luchadores más importantes de los últimos años, y es que nos platicaron cual es la relación que tienen con el mexicano.

“Mi papá lo conoce desde hace muchos años, yo soy fan de él, lo conozco es mi valedor , es del barrio, cuando empezó en Triple A, aquí venía a comer, muchas veces pasaba en su camioneta e incluso cuando no tenía carro. Siempre me ha saludado, un chiflido, un grito, lo típico del barrio”, mencionó Salvador Buenrostro Roman

También nos comento como es que se vive ese sentimiento, cuando logras ver que uno de los tuyos, oriundos de Ecatepec, logra cumplir su sueños y cómo es que se ve como aficionado y en este caso como un amigo, de quien hoy es ya una leyenda de Ecatepec alejando la idea de que es un barrio peligroso.

“Pues si se siente, como se dice aquí: se siente chingón, que un cabrón que se partió su madre en la Central de Abastos. venga y triunfe en Estados Unidos, que ponga el nombre de Ecatepec en alto, porque nunca le ha dado vergüenza decir que es de Ecatepec, como persona yo lo conozco y es otra cosa”, agregó Salvador Buenrostro Roman.

Ciertamente, no hay malas palabras para penta, pues Salvador Buenrostro Roman nos comenta que una de las cosas más gratificantes de Penta Zero Miedo, como amigo y como persona, nunca se le ha subido la fama y sigue siendo esa increíble persona trabajadora con la que se encontraron ya hace años.

“Me da gusto por él, que siga triunfando, nunca se le ha subido la fama, lo conozco sin máscara y respeto mucho eso, porque me da la oportunidad de ser parte de ese proceso. También es bonito, no solo nos tienen que ver como ese municipio violento, aportamos muchas cosas, varios luchadores han salido de aquí, todos somos gente chambeadora”, finalizó Salvador Buenrostro Roman.

