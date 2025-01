Javier Aguirre revela que no le gustaba la forma de jugar del Chino Huerta: "¿Ese pin#$% jugador qué?"

El nombre del Chino Huerta ha aparecido mucho en los últimos días. Con su inminente salida de Pumas a Bélgica, el 'Rehecho en CU' es uno de los nombres a seguir en el mercado de fichaje y en su nueva aventura en el Anderlecht. En medio de todas las especulaciones sobre su salida de la Liga Mx, apareció Javier Aguirre para revelar que César no era de su agrado, al menos cuando estaba en España.

El técnico de la Selección Mexicana confesó que no le gustaba la forma de jugar del atacante de los Pumas. El Vasco confirmó que mientras se encontraba en España y dirigiendo a Monterrey no entendía porque se hablaba tanto del delantero azteca. Inclusive llegó a pensar que si no tuviera el pelo así no tenía nada fuera de lo común entre los jugadores de la Liga Mx. Eso sí, no todo fue malo, ya que reconoció que le gustaba su carácter.

Aguirre dio una entrevista para TUDN, donde reveló que cuando estaba en España no entendía los motivos por los que la gente hablaba tanto de Huerta. Aguirre explicó que entendía que era lo que tanto gustaba en México. El Vasco aseguró que si no era por su pelo podía pasar por un jugador más dentro de la Liga Mx.

"Chino anda muy bien, no lo quería yo. Lo digo públicamente, ya lo sabe el Chino. No sé, no me gustaba, lo veía desde España y decía: ¿Ese pinche jugador qué? Si no tuviera pelo, si no sé que... yo entre mis locuras”, expresó Aguirre fiel a su estilo durante la entrevista.

Javier Aguirre aseguró que no veía nada extraordinario en Huerta (IG: miseleccionmx)

¿Qué fue lo que le gustó a Aguirre del Chino Huerta?

No todo fue en contra de Huerta. El técnico de la Selección Mexicana también contó qué fue lo que más le gustó del Chino hace algunos años. Aguirre y César habrían tenido un problema durante un partido amistoso en Houston. Por un lado, el estratega estaba al frente de Monterrey, mientras que el delantero estaba jugando para las Chivas de Vucetich. Huerta y él se habrían encarado y la reacción del futbolista le gustó.

"Yo les cuento una historia con el Chino. Yo con Monterrey fuimos a un amistoso a Houston, el con el Chivas de Vucetich y yo con Monterrey... en una jugada le dije ‘ya cállate payaso’ no sé qué. Yo vuelvo y le grito al Chino ‘chin... tu madre y él me dice la tuya. Entonces eso me gustó mucho, me gustó que el chavo no se asustara con el viejo payaso que lo insultó y se lo dije", reconoció Aguirre.

Chino está cada vez más cerca de fichar por el Anderlecht de Bélgica (IG: miseleccionmx)

