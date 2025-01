Head coach de Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin con gran presión para playoffs de la NFL

De cara a los playoffs de la temporada 2024 de la NFL, uno de los equipos clasificados en la ronda de comodines o Wild Card es el de lo Pittsburgh Steelers, quienes desde hace varias temporadas han mostrado un mal desempeño en este tipo de juegos, lidereados por uno de los head coach con más tiempo en el cargo, Mike Tomlin, quien ahora se encuentra con gran presión por mostrar la mejor cara del equipo.

“Esa es mi historia, no la historia de este colectivo. Muchos de estos chicos involucrados no cargan esas maletas. Yo cargo esas maletas con gusto. Pero eso no es algo que voy a proyectar sobre el colectivo”, declaró Mike Tomlin en conferencia de prensa el lunes.

Es importante destacar que el próximo sábado, los Steelers buscarán poner fin a esta racha negativa enfrentando a los Ravens de Baltimore (12-5) en el Estadio M&T Bank. El desafío no es menor: Pittsburgh llega con una racha de cuatro derrotas consecutivas, incluyendo una dolorosa derrota ante Baltimore el pasado 21 de diciembre.

Tomlin adopta un tono optimista pese a las circunstancias, recordando que los Steelers están entre los 14 equipos que continúan en la lucha por el Super Bowl. Sin embargo, el equipo no ha avanzado más allá de la ronda divisional desde 2016. Cada eliminación ha seguido un patrón frustrante: los Steelers comienzan los juegos rezagados y pasan el resto del tiempo intentando remontar sin éxito.

Mike Tomlin niega que al equipo le falte confianza "Hemos estado en demasiadas batallas" Foto: AP

La cuestión de los inicios lentos con Mike Tomlin

Cuando se le preguntó por los problemas para “calentarse en el juego”, una frase que Mike Tomlin utiliza frecuentemente, el entrenador admitió que es un “buen interrogante”. “Parte de ello tiene que ver con algunas de las personas con las que hemos jugado... Parte de ello tiene que ver con nosotros”, dijo. “Estamos trabajando extremadamente duro para rectificarlo”.

La lista de recientes derrotas de Pittsburgh incluye juegos contra equipos de playoffs como Baltimore, Filadelfia y Kansas City, y un encuentro cerrado contra Cincinnati, que casi logra entrar al torneo. Estas caídas no solo han sido frecuentes, sino contundentes, con derrotas por más de 14 puntos en tres de esos partidos.

A pesar de las dificultades, Mike Tomlin niega que al equipo le falte confianza. “Hemos estado en demasiadas batallas y hemos tenido demasiado éxito como para ser frágiles de esa manera”, declaró. Sin embargo, reconoce que las actuaciones recientes deben mejorar si quieren competir con la élite de la liga.

El declive también ha llevado a ajustes en la plantilla. Elquarterback suplente Justin Fields, clave en el inicio 4-2 de la temporada mientras Russell Wilson se recuperaba de una lesión, podría ser reincorporado en ciertos momentos para aportar una chispa que ha estado ausente.

Mike Tomlin tiene claro que no se trata de buscar consuelo, sino de asumir los problemas y trabajar para corregirlos. “Es importante que asumamos nuestros males y construyamos un curso de acción para corregirlo”, enfatizó.

Sigue leyendo:

Jacksonville Jaguars despide a su head coach, Doug Pederson

Los Ángeles Chargers ficharán a Ezekiel Elliott para el equipo de prácticas tras su salida de los Cowboys