New England Patriots despiden a su head coach, Jerod Mayo

Los New England Patriots han decidido comenzar con una nueva etapa, estos después de una temporada sin contar con dos de sus grandes leyendas, el head coach Bill Belichick, que abandonó el equipo el año pasado y sin el exquarterback, Tom Brady, que ahora se desempeña como comentarista deportivo.

Pero después de algunos tropiezos más en esta temporada 2024 de la NFL, sin mencionar un preocupante marcador de cuatro juegos ganados y 13 derrotas, lo cual hace evidente que se necesita un ajuste en el equipo, el cual el mismo Robert Kraft, dueño del exilo de Foxboro, ha decidido implementar de manera inmediata.

Este domingo, pues de que los Patriots ganarán su último partido de temporada regular contra los Buffalo Bills, Kraft dio a conocer el cambio estratégico que podría mejorar al equipo, se tomo la decisión de despedir a su head coach Jerod Mayo.

En un comunicado, Robert Kraft enfatizó que pese a que conocer Mayo desde hace 17 años y que le tiene un profundo respeto y admiración, simplemente ha tomada dicha desición por el bien del equipo y los miles de fanáticos que lo siguen.

Después del partido (contra Bills), informé a Jerod Mayo que no regresará como el entrenador en jefe de los Patriots en 2025. Para mí, personalmente, fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Desafortunadamente, la trayectoria de las actuaciones de nuestro equipo a lo largo de la temporada no mejoró como yo había esperado", dijo Robert Kraft