Florian Thauvin, campeón del mundo, vuelve a demandar a Tigres por explotar su imagen sin consentimiento

El presente de Tigres está generando preocupación entre la afición, pues el equipo no ha mostrado el nivel esperado en la temporada. Esta situación ha puesto en duda la continuidad del entrenador Veljko Paunovic, quien, según diversas fuentes, tendría las horas contadas en el banquillo felino.

Sin embargo, los problemas para Tigres no se limitan al tema deportivo. Recientemente, el club ha sido demandado por el futbolista francés Florian Thauvin, quien alega que la institución incumplió su contrato de derechos de imagen, en uno de los casos más polémicos desde su salida del futbol mexicano.

Según la información publicada por 365Scores México, el caso ya ha sido presentado ante la FIFA y podría escalar hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Thauvin reclama una compensación que oscila entre los 5 y 10 millones de euros, argumentando un uso indebido de su imagen y la existencia de un contrato paralelo del cual no fue informado.

Florian Thauvin, extremo francés de 32 años, es reconocido por su paso en el Olympique de Marsella, donde fue pieza clave en la ofensiva del equipo. Con un estilo de juego basado en su velocidad, regate y capacidad para anotar goles, el atacante alcanzó su mejor momento en la Ligue 1, siendo incluso convocado a la selección francesa con la que se coronó campeón del mundo en Rusia 2018.

En 2021, llegó a Tigres como un fichaje estrella, generando una gran expectativa en la Liga MX. Sin embargo, su rendimiento nunca estuvo a la altura de lo esperado. En su paso por el club regiomontano, disputó 38 partidos y marcó apenas ocho goles, dejando más críticas que elogios. El propio Thauvin reconoció su decepción por su experiencia en el futbol mexicano. En una entrevista con el medio italiano Sportweek.

"Fue el error más grande de mi vida. Estoy acostumbrado a los ritmos altos y el fútbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares", dijo Thauvin