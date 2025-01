Lo Bueno y lo Malo de la NFL de la Semana 18

Ayer por la noche finalmente concluyó la temporada regular de la NFL, con lo que terminó siendo una paliza por parte del equipo de los Detroit Lions en contra de los Minnesota Vikings, en lo que era el duelo más esperado de la jornada. Con esa victoria los Lions se hicieron del primer lugar de la Conferencia Nacional, por lo que el próximo fin de semana tendrán un muy merecido descanso, al igual que los Kansas City Chiefs, quienes terminaron como los líderes de la Conferencia Americana.

Ahora ya conocemos cuál será el calendario exacto de la ronda de comodines, misma que se disputará desde el próximo sábado hasta el día lunes y la cual analizaremos a fondo en su momento, pero por lo pronto les tenemos el análisis acerca de lo más relevante que aconteció en los emparrillados este fin de semana:

Lo Bueno

Los Denver Broncos no calificaban a Playoffs desde el 2015, por lo que ayer tenían que ganar para asegurar su boleto a los Playoffs y no desperdiciaron la oportunidad al enfrentarse al cuadro suplente de los Kansas City Chiefs, a quienes terminaron barriendo con un marcador de 38-0. Carson Wentz tuvo una muy penosa actuación en la que no logró a las 100 yardas por aire, mientras que Bo Nix no se cansó de destrozar a la defensiva de los Chiefs, a quienes les anotó en cuatro ocasiones y gracias a ello es que el próximo domingo se enfrentarán en la ronda de comodines a los Buffalo Bills, quienes lucen como amplios favoritos para quedarse con la victoria.

Después de un desastroso inicio de temporada para Bryce Young, quien terminó siendo enviado a la banca durante varias fechas, los Carolina Panthers ahora pueden estar tranquilos de que tomaron la decisión correcta al haberlo seleccionado en la primera ronda del Draft del 2023, ya que Young regresó a la titularidad a media campaña y cerró de gran manera en las últimas cuatro semanas, en las que anotó por lo menos en dos ocasiones por encuentro. El equipo de Carolina ahora debe de rodearlo con jugadores más talentosos y con una mejor línea ofensiva para que Young pueda seguir creciendo la próxima temporada.

El incansable receptor Mike Evans logró empatar el récord del legendario Jerry Rice, al ser los únicos receptores en la historia de la NFL que han tenido once temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas recibidas. Lo de Evans es algo que vale la pena resaltar, ya que no es un jugador tan mediático como muchos otros que juegan la misma posición que él, sin embargo, Evans es todo un ejemplo de profesionalismo, y debe de ser un modelo a seguir para todos los jóvenes.

A pesar de haber tenido una temporada de pesadilla, los aficionados de los Raiders tienen una razón para estar esperanzados para el futuro, ya que Brock Bowers, ala cerrada novato del equipo, logró establecer un nuevo récord de la NFL como el jugador novato con más pases recibidos en una campaña, con 112. Ahora los Raiders necesitarán hacerse de un buen Quarterback durante el próximo Draft para poder ir armando una ofensiva que podría llegar a ser intimidante con Bowers como su eje principal.

Los Tennessee Titans tendrán la oportunidad dorada de elegir a su nuevo Quarterback franquicia durante el próximo Draft de la NFL, ya que tendrán la primera selección global, por lo que podrán seleccionar entre Cam Ward y Shedeur Sanders, quienes son dos de los mejores prospectos de esta nueva generación de mariscales de campo que llegarán a la liga la próxima temporada.

LO MALO

A pesar de todos los esfuerzos de Joe Burrow y Ja’Marr Chase, quienes terminaron liderando la liga en sus respectivas posiciones, los Bengals no fueron capaces de clasificar a la postemporada por segundo año consecutivo. Por lo pronto su directiva ha tomado una decisión crucial para el futuro del equipo, ya que han decidido darle las gracias al Coordinador Defensivo Lou Anarumo, con quien la defensiva permitió más de 340 yardas por encuentro, así como 25 puntos en promedio, dificultándole bastante las cosas a Burrow, quien se encuentra en su mejor momento y a quien no pueden seguir desperdiciándolo.

Sam Darnold había estado jugando de manera increíble durante todo el 2024, pero ayer por la noche su actuación nos hizo recordar algunos momentos escabrosos de su carrera, sobre todo cuando jugaba con los Jets, en donde lucía asustado dentro del terreno de juego. En las cuatro visitas a zona roja que tuvieron los Minnesota Vikings en contra de los Lions, Darnold fue incapaz de llevarlos a la tierra prometida, por lo que tuvieron que conformarse con dos goles de campo y en las otras dos ocasiones terminaron perdiendo el ovoide al habérsela jugado en cuarta oportunidad y no haber podido convertir. Los Vikings ahora tendrán que verse las caras con los Rams el próximo lunes, en lo que será un difícil encuentro.

El futuro de Aaron Rodgers en la NFL es completamente incierto, ya que su paso por los Jets estos últimos dos años fue bastante penoso, y es casi un hecho que no continuará con ellos, por lo que ahora habremos de esperar a ver qué decide hacer este veterano mariscal de campo, quien cerró la temporada con cuatro pases de anotación en contra de los Dolphins, sin embargo, eso no será suficiente para convencer al resto de la liga de que aún no está acabado, además de que su personalidad no le ayuda mucho, ya que es un jugador que se ha vuelto problemático tanto en los vestidores como fuera de la cancha.

A Jerod Mayo le salió muy cara la victoria de sus New England Patriots, ya que con ella perdieron la primera posición en el próximo Draft, y ahora tendrán que seleccionar en cuarto lugar. Obviamente a Robert Kraft, dueño del equipo, no le hizo nada de gracia esto, por lo que terminó despidiéndolo, así que Mayo se va de New England con un récord de 4 victorias y 13 derrotas, en lo que fue su primera temporada como entrenador en jefe.

El equipo de los Miami Dolphins podrían dejar de contar con su receptor estrella Tyreek Hill a partir de la próxima temporada, ya que el propio jugador ha hecho público su deseo de enrolarse con un equipo que sea más ganador, a pesar de tener contrato con los Dolphins hasta el 2026. Tendremos que esperar a ver qué sucede con esta novela en los próximos meses, aunque se ve complicado que su actual equipo lo deje ir tan fácilmente, ya que es una pieza fundamental para su ofensiva.

Para Doug Pederson se terminó la paciencia por parte del Gerente General Trent Baalke, quien decidió despedirlo después de haber dirigido a los Jacksonville Jaguars durante tres temporadas, terminando con un récord de 22 victorias y 29 derrotas. Ahora los Jaguars tendrán que buscar un nuevo entrenador en jefe que tenga que lidiar con las constantes lesiones de su Quarterback franquicia Trevor Lawrence, quien además de todo es uno de los jugadores mejor pagados dentro de su posición.

