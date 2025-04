Mario Domínguez con resultados mixtos en el EcoCentro

El Autódromo del Ecocentro de Querétaro, fue la sede de la tercera fecha de la Super Copa Roshfrans 2025, donde el piloto de Alessandros Racing/Heraldo Media Group, Mario Domínguez, tuvo una complicada jornada y tuvo que solventar diversos problemas mecánicos que derivaron en que obtuviera resultados mixtos en las dos carreras disputadas en el circuito de 2.4 kilómetros de distancia.

El experimentado piloto del auto #26 Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Global Jet Set, Casa Inn y Gestomex, fue de menos a más durante el fin de semana. Y a pesar de los problemas mecánicos en su unidad de potencia que el impidieron calificar en la parte delantera para las dos carreras, pudo revertir la situación en el primer hit, ahí, Domínguez hizo gala de su habilidad tras el volante para llevar a buen puerto a su auto.

Arrancó desde la parte trasera de los GTM Pro 1, pero ya con los ajustes al #26, logró avanzar una posición antes de culminar la primera vuelta. En adelante se enfocó a cerrar brecha y paulatinamente consiguió importante rebases que lo lanzaron cerca del grupo puntero.

Cuando llegó una bandera amarilla tardía, las distancias se acortaron y Mario, volvió a sacar la garra para avanzar un puesto más para posteriormente finalizar en la sexta posición de los GTM Pro 1.

Para el hit 2, la mala suerte se volvió a presentar para Domínguez, ya que cuando se cumplía el final de la primera vuelta, el motor no dio más y Mario tuvo que colocar el auto a un lado de la pista determinando así su abandono.

“Fue un fin de semana con muchas complicaciones mecánicas, no pudimos calificar bien, pero en la carrera 1 logramos hacer una buena remontada y obtener buenos puntos, pero ya en la segunda carrera simplemente el motor no dio más y tuvimos que abandonar. Debemos trabajar mucho más para revertir estas complicaciones, no podemos perder mas puntos y estoy seguro que para la próxima fecha estaremos de vuelta y más fuertes que nunca”, dijo Domínguez.

dhfm