Encuentran sin vida a los sobrinos de Michael Arroyo, exjugador del Club América

Michael Arroyo, exjugador del Club América vivió momentos duros tras asistir al sepelio de sus sobrinos, quienes fueron asesinados en las Malvinas, en un fuerte evento donde cuatro niños fueron calcinados, por lo que vimos imágenes fuertes entre el futbolista y su hermano Luis Arroyo.

Y es que se sabe que los cuatro niños, incluyendo a los dos sobrinos de Michael Arroyo, desaparecieron el 8 de diciembre de 2024, días después los restos de Ismael y Josué Arroyo de 15 y 14 años, así como los de Saúl Arboleda y Steven Medina con 15 y 11 años de edad, fueron encontrados en una zona rural de Taura, en Naranjal, Guayas, el pasado 24 de diciembre.

Todo sucedió tras ser detenidos por una patrulla del ejército de la zona popular de Las Malvinas, donde además se les denominó “los Cuatro de Guayaquil”, tras ser encontrados cerca de un cantón militar, en una de las peores tragedias de los últimos días en el mundo del deporte.

Fue este viernes 3 de enero cuando el ex jugador del América, Michael Arroyo asistió al sepelio de sus sobrinos, acompañando a su hermano luis Arroyo, tras recibir el cuerpo de sus hijos desde las Malvinas y con una caravana hacia el cementerio de Ángel Maria Canals ubicado en suburbio de Guayaquil.

Y es que en una entrevista para BBC Mundo, Luis Arroyo, padre de dos de las cuatro victimas y hermano de Michael Arroyo, habló sobre la tragedia que vivió en las últimas semanas de 2024, pues él y su esposa pasaron toda la noche de Nochebuena en el recinto de Casa de Zinc, una parroquia de Taura, para poder identificar los cuerpos de sus hijos tras recibir pruebas antropológicas y de ADN.

"Ellos no merecían este destino, ningún niño de los que se hayan perdido aquí en Ecuador merece este destino.Estamos destruidos por dentro. No tengo palabras... no sé por qué estas personas hicieron algo tan aberrante... no tienen perdón de Dios", dijo Luis Arroyo.