¿Quién es Mohamed Salah? La leyenda del Liverpool que dice adiós a Anfield

La Premier League es una liga con muchas estrellas, no por nada se dice que el futbol inglés es el que tiene la mejor liga del mundo, pues ahora uno de sus futbolistas más grandes está a nada de decir adiós al Liverpool, un club donde desde su llegada hizo historia a pesar de ser muy criticado.

Y es que cuando en 2017 mencionabas a Mohamed Salah, lo primero que pensaba la mayoría de aficionados era en el fallido extremo derecho del Basilea, que no pudo triunfar en el Chelsea y que, a pesar de tener un poco de buen futbol en la Roma y la Fiorentina, el jugador no era de lo más top.

Callados quedaron todos los que criticaron mucho a ese egipcio lleno de ganas de triunfar, pues en 2017 y con la llegada de Jürgen Klopp, se convirtió en uno de los mejores fichajes en de toda la historia del Liverpool y quien junto a Sadio Mané como Roberto Firmino lograron un ataque de élite.

Ahora el egipcio ya ha anunciado su salida del Liverpool, luego de ganar todo lo posible y ser uno de los mejores jugadores de toda la Premier League en los últimos 10 años, pues cuando Chelsea tenía a Hazard y el City al Kun Agüero, los de Anfield tenían a Mohamed Salah

Mohamed Salah en sus últimos partidos con el Liverpool/Créditos:

@mosalah

¿Mohamed Salah deja al Liverpool?

Según Sky Sports, el delantero del Liverpool ya ha confirmado que no seguirá en el club de Anfield, luego de que por meses se hablara de que no renovará contrato o al menos el club no estaría otorgando una extensión, por lo que la 2024-2025 será la última que veamos a Salah vestido de “Red”.

Pues ahora el deseo del egipcio es poder conquistar la liga de nueva cuenta, pues como sabemos desde 2020 y bajo las órdenes de Jürgen Klopp, no han podido conquistar un nuevo título que los lleve a ser uno de los máximos ganadores de Ligas como lo son su acérrimo rival, el Manchester United.

Le preguntaron a Mohamed Salah si cree que esta es su última temporada con el Liverpool:



"Hasta ahora, sí. Son los últimos 6 meses. No hay avances en ese aspecto. Estamos muy lejos de cualquier avance. Así que sólo tenemos que esperar y ver". pic.twitter.com/dX3t8aODQJ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 3, 2025

“Tengo muchas ganas de ganar la Premier League con el Liverpool. Es mi último año en el Club. Quiero darle este regalo especial al club y a la ciudad”, dijo Mohamed Salah.

Y aunque también habló sobre su renovación luego de ser vinculado con diversos equipos de Arabia, el delantero confirmó que no están ni cerca de conseguir una extensión de contrato, por lo que a solo seis meses de terminar la temporada, el delantero es libre de negociar con el equipo que quiera. Mohamed Salah celebrando un gol con el Liverpool/Créditos:

@mosalah

Con el Liverpool se ha convertido en leyenda luego de convertir 231 goles y 105 asistencias en 375 partidos, además de dejar una Champions League, una Premier League, una Supercopa de Europa, una FA Cup, un Community Shield, así como un mundial de clubes, que inclusive le ganó a Rayados de Monterrey.

Sigue leyendo:

¡Confirmado! Toluca anuncia la llegada de Héctor Herrera como su nuevo jugador

Suspenden Sugar Bowl por atentado terrorista en Nueva Orleans ¿Quiénes se enfrentarían?