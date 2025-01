André Jardine y su banda secreta que tocaba covers de Oasis

El Club América tiene uno de los mejores técnicos de la Liga MX, pues demostró después del tricampeonato con las Águilas, que sabe hacer de sus equipos los más importantes donde pase, por lo que tras conseguir su hazaña en la Liga MX, sus fans descubrieron su pasado como parte de una banda de rock.

Y es que en medio de rumores de una posible salida del América, con rumbo a Botafogo, lo que dejaría sin un líder al Club América, diversos fans en redes sociales destaparon uno de los secretos más oscuros que tenía el dirigente brasileño en su pasado por lo que aquí te contamos todo lo que se supo.

Pues en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 el famoso director técnico contó que cuando era joven tenía una banda de covers, donde tocaban canciones de Oasis, una de las bandas más importantes de la última época, por lo que se habla de que ya pueden haber muchas canciones de la banda como himnos del Club América.

El más claro ejemplo fue cuando ganó la medalla de oro frente a España en Tokyo 2020, que se jugó en 2021, saliendo a la conferencia de prensa cantando “Don’t Look Back In Anger”, uno de los más grandes éxitos de Oasis, demostrado su talento como estratega de futbol y además como músico.

André Jardine tenía una banda con sus amigos en Brasil donde tocaban canciones de Oasis, ya tenemos nuestros himnos para el Tetracampeonato del AméricauD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83DuDC9B

¿Quién es Oasis?

Oasis fue una famosa banda de rock británica formada en 1991 en Manchester, Inglaterra, que alcanzó un éxito masivo durante la década de los 90 y principios de los 2000. El grupo estuvo liderado por los hermanos Noel y Liam Gallagher, cuyas tensas relaciones personales y disputas públicas fueron una parte importante de la historia de la banda. La formación original de Oasis incluyó a Noel Gallagher (guitarra y voz principal), Liam Gallagher (voz), Paul "Bonehead" Arthurs (guitarra), Paul "Guigsy" McGuigan (bajo) y Tony McCarroll (batería).

Oasis se hizo mundialmente conocido por su estilo de música británica influenciada por el rock clásico, el britpop y el sonido de bandas como The Beatles y The Rolling Stones. Su primer álbum, Definitely Maybe (1994), fue un éxito tanto crítico como comercial, alcanzando el estrellato en el Reino Unido y marcando el comienzo de su dominio en la escena musical. Este álbum contiene clásicos como "Live Forever", "Rock 'n' Roll Star" y "Supersonic", que se convirtieron en himnos de la juventud británica de la época.

En 1995, la banda lanzó su segundo álbum, (What's the Story) Morning Glory?, uno de los discos más vendidos y aclamados de la historia de la música británica. Con éxitos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Champagne Supernova" y "Roll with It", Oasis consolidó su lugar como una de las bandas más importantes del movimiento britpop y una de las más grandes de su época.

La carrera de Oasis continuó con más álbumes exitosos, como Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002), aunque la banda también pasó por varias tensiones internas, especialmente entre los hermanos Gallagher. Estas disputas finalmente llevaron a la disolución del grupo en 2009, cuando Noel dejó la banda debido a sus diferencias con Liam. Así festejó sus goles en el Club América/créditos: @oficialandrejardine

Después de la ruptura, ambos hermanos Gallagher continuaron sus carreras musicales en solitario: Noel con su banda Noel Gallagher's High Flying Birds y Liam con Beady Eye y luego su carrera como solista, ahora estaran de regreso en México, tras cumplir su promesa de vovler si es que el Manchester City ganaba una Champions League.

