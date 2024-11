Liam y Noel Gallagher pelean otra vez, ¿cuál es el mejor disco de Oasis?

La historia de Oasis ha estado llena de baches y grandes éxitos, pues a pesar de que el talento de Liam y Noel Gallagher es incomparable, como en cualquier relación de hermanos siempre ha habido diferencia de opiniones, mismas que incluso los llevaron a seprarse y negar la existencia del otro por varios años. Ahora, con el esperado reencuentro y la gira internacional que tocará los corazones de quienes crecieron con el britpop.

Sin embargo, a pesar de que han pasado muchos años y los cantantes parecen haber limado asperezas, aún existen algunas discusiones internas que tienen que ver con la discografía de Oasis, pues si bien su música se encuentra repleta de éxitos y una evolución constante en cada disco, los hermanos Gallagher aún no están de acuerdo en cuál es el mejor álbum de la banda.

Y es que cuando se trata de evaluar una obra artística, pocas voces tienen tanto peso como la del propio creador, por lo que las opiniones arrolladoras de Liam han levantado algunas cejas alrededor del mundo y sobre todo en Noel, quien parece tener una opinión completamente diferente sobre el legado discográfico de la banda. Fue así como en una entrevista con el medio internacional "NME", Liam no tuvo reparon en ordenar de peor a mejor los discos de Oasis, dejando claro cuáles fueron los puntos altos y bajos en la trayectoria de la banda de Mánchester.

¿Cuál es el mejor disco de Oasis, según Liam Gallagher?

Aunque es muy subjetivo decir cuál es el mejor disco de Oasis, para Liam Gallagher sólo hay una respuesta correcta y a pesar de los años parece no cambiar de opinión, ya que en el medio antes mencionado el cantante confesó que "Be Here Now" fue el punto más alto en la carrera de la banda. Siendo el tercer álbum de estudio de Oasis, éste fue lanzado en 1997 y, según Liam, representa el pico creativo de la agrupación.

El disco, producido por Owen Morris y Noel Gallagher, logró una calificación perfecta según la opinión de Liam, pero tal como era de esperarse, Noel no está de acuerdo con esta opinión, ya que su historia parece guardar recuerdos oscuros de la época, por lo que el hermano de Liam está muy lejos de aceptar esas declaraciones.

Me encanta ese disco [...] el único problema es que nuestro chico (Noel) pensó que sería un poco productor, mientras que Owen Morris, que sí es productor, habría dicho: ‘Deja afuera esas guitarras al estilo Slash, amigo’, ‘Esta canción es un poco larga’. Así fue como se hizo [un LP] largo, y por eso Noel no tiene buenos recuerdos de él. Pero creo que es de primera clase, dijo Liam Gallagher en esa ocasión.

Y es que la afirmación de Liam sobre la longitud del disco es compartida por numerosos críticos, pues "Be Here Now" es conocido tanto por su ambición como por su exceso. Con una duración de 71 minutos y canciones que se extienden más allá de lo necesario, el álbum fue criticado por su falta de edición. A pesar de ello, canciones como "D'You Know What I Mean?", "Stand by Me" y "All Around the World" consolidaron su estatus como clásicos. Más allá de los álbumes, la figura de Liam Gallagher sigue siendo central en la narrativa de Oasis.

Fotografía: Instagram/@oasis

En retrospectiva, el álbum fue un producto de su tiempo, encapsulando la euforia y el exceso de finales de los años 90, por lo que distintos medios especializados en música han destacado cómo "Be Here Now" simbolizó tanto el auge como el principio del declive del britpop. Aunque debutó con récord de ventas, el entusiasmo inicial fue seguido por un escrutinio más severo, lo que llevó a Noel Gallagher a distanciarse de él en años posteriores.

Y entonces... ¿cuál es el peor álbum de Oasis?

Ahora bien, así como Liam ha calificado el mejor material de la banda, el cantante tampoco dudó en decir cuál fue el punto más bajo para la banda. Es así como según Liam, el quinto álbum de Oasis, "Heathen Chemistry", es el punto más bajo en la carrera de la banda; publicado el 1 de julio de 2002, el disco incluye temas memorables como "The Hindu Times", "Stop Crying Your Heart Out" y "Little by Little", que se convirtieron en himnos de la época, pero para el cantante la experiencia de trabajar en este proyecto dejó mucho que desear.

Ni siquiera puedo recordar ese álbum. A mí tampoco me gustó el título. ¿Heathen Chemistry? Váyanse a la mierda, declaró el cantante de forma contundente.

En 2002, el Britpop ya había perdido gran parte de su influencia, eclipsado por nuevos movimientos como el garage rock y la explosión de bandas como The Strokes y The White Stripes.

Fotografía: Pinterest/Propermusic.com.

Desde una perspectiva internacional, "Heathen Chemistry" se percibe como un esfuerzo inconsistente en el catálogo de Oasis, ya que críticos de sitios como "Pitchfork" y "Rolling Stone" lo calificaron como un intento fallido de recuperar el brillo de sus primeros trabajos. Sin embargo, no todo fue negativo, pues canciones como "Songbird", escrita por Liam, mostraron destellos de creatividad, mientras que el álbum marcó el debut de Gem Archer y Andy Bell como compositores en Oasis.

