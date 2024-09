Pachuca vs Cruz Azul y Chivas vs Monterrey: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Jornada 10 Liga MX

Este sábado 28 de septiembre continúan las actividades de la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX con la disputa de cuatro partidos: Toluca vs Atlas, Pachuca vs Cruz Azul, Chivas vs Monterrey y Atlético San Luis vs Santos. Aquí te presentamos el horario y dónde ver en vivo los encuentros.

Pachuca vs Cruz Azul y Chivas vs Monterrey: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos

Este sábado 28 de septiembre se reanudarán los partidos de la Liga MX correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024. Los juegos inician a las 17:00 horas cuando los Diablos del Toluca reciban al Atlas de Guadalajara (TUDN). A las 19:00 horas, los Tuzos del Pachuca enfrentarán al Cruz Azul de Anselmi y las acciones las podrás seguir por Fox Sports.

A las 21:05 horas las Chivas de Guadalajara recibirán al Estadio Akron a los Rayados de Monterrey. El partido será transmitido en vivo por Prime Video. A las 21:10 horas, Atlético San Luis jugará contra Santos y las acciones estarán a cargo de ESPN.

Así se jugará la jornada sabatina. Foto: Google

Resultados de los partidos del viernes de la Liga MX

La Jornada 10 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX comenzó el viernes 27 de septiembre con la victoria de 3 goles por 2 de FC Juárez contra el Puebla. Más tarde los Gallos de Querétaro empataron sin goles contra el Necaxa.

Tigres y León brindaron un buen espectáculo con un empate a 2 goles en el Estadio Universitario. Finalmente los Xolos de Tijuana de Juan Carlos Osorio derrotaron 1 por 0 a los Cañoneros de Mazatlán.

Estos fueron los resultados de los partidos de ayer. Foto: Google

